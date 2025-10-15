1 नवंबर से ₹2390 में देश तो ₹8990 में विदेश घूम लेंगे, इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट किराए पर दिया सबसे बड़ा तोहफा

Flight Ticket Discount: महंगे फ्लाइट टिकटों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. एक ही रूट में अलग-अलग एयरलाइंस का किराया अलग-अलग होता है. फ्लैक्सी फेयर सिस्टम की वजह से जितनी देर से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे फेयर उतना अधिक लगेगा. इन सब परेशानियों की वजह से ही सरकार ने फेयर से फुर्सत नाम की नई फिक्स्ड एयरफेयर स्कीम की बात कही, यानी टिकट कभी भी लें दाम एक जैसे होंगे. फिलहाल इस नए सिस्टम को लागू करने में देरी है, लेकिन इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने सस्ते एयर फेयर का इंतजाम कर दिया है.

इंडियो ने सस्ते एयर टिकट का दिया ऑफर

देश की सबसे ब़ड़ी एयरलाइंस Indigo ने फ्लाइट टिकटों पर बड़ी सेल का ऐलान किया है. कंपनी ने फ्लाइंग कनेक्शन्स सेल का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत आपको फ्लाइट टिकटों पर बड़ी छूट मिल रही है. सिर्फ 2390 रुपये में आप हवाई सफर कर सकेंगे. 13 से 17 अक्तूबर तक चलने वाली इस सेल में आपको फ्लाइट टिकटों की बुकिंग पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

2390 रुपये में हवाई सफर

इंडिया के इस सेल के तहत आपको सिर्फ 2390 रुपये में हवाई सफर का मौका मिल रहा है. 2390 में देशभर में आप उड़ान भर सकेंगे. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आपको सिर्फ 8990 रुपये चुकाने होंगे. इस ऑफर के तहत आप 1 नवंबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हवाई सफर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. इस डिस्काउंट रेटपर देशभर के 90 रूट्स और 40 इंटरनेशनल रूट्स पर टिकटों की बुकिंग की जा सकती है.

कहां का किराया कितना लगेगा

इंडिगो एयरलाइंस के इस ऑफर के तहत आप नए साल की छुट्टियों के लिए प्लान कर सकते हैं. कम किराए पर फ्लाइट से सफर का मौका मिलेगा. एयरलाइस की ओर से टिकटों की पूरी डिटेल साझा की गई है. आप इंडिगो की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.

कोच्चि से शिवमोग्गा रूट का किराया 2390 रुपये

लखनऊ-रांची का किराया 3590 रुपये

पटना-रायपुर का किराया 3590 रुपये

कोच्चि-विशाखापट्टनम का किराया 4090 रुपये

जयपुर-रायपुर का किराया 4190 रुपये

कोच्चि-भुवनेश्वर का किराय़ा 4090 रुपये

अहमदाबाद-प्रयागराज का किराया 4490 रुपये

लखनऊ-भुवनेश्वर का फेयर 4590 रुपये

जयपुर-भुवनेश्वर का किराया 4690 रुपये

कोच्चि-सिंगापुर का किराया 8990 रुपये

अहमदाबाद-सिंगापुर का फेयर 9990 रुपये

जयपुर-सिंगापुर का किराया 10190 रुपये

लखनऊ-हनोई का किराया 10990 रुपये

जयपुर-हनोई का किराया 11390 रुपये

पटना से सिंगापुर का किराया 11790 रुपये

पटना-वियतनाम का किराया 13690 रुपये

लखनऊ-सिंगापुर का फेयर 11890 रुपये