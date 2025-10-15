Advertisement
trendingNow12962381
Hindi Newsबिजनेस

1 नवंबर से ₹2390 में देश तो ₹8990 में विदेश घूम लेंगे, इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट किराए पर दिया सबसे बड़ा तोहफा

Indigo Airlines: फ्लाइट टिकटों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. एक ही रूट में अलग-अलग एयरलाइंस का किराया अलग-अलग होता है. फ्लैक्सी फेयर सिस्टम की वजह से जितनी देर से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे फेयर उतना अधिक लगेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 15, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 नवंबर से ₹2390 में देश तो ₹8990 में विदेश घूम लेंगे, इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट किराए पर दिया सबसे बड़ा तोहफा

Flight Ticket Discount: महंगे फ्लाइट टिकटों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. एक ही रूट में अलग-अलग एयरलाइंस का किराया अलग-अलग होता है. फ्लैक्सी फेयर सिस्टम की वजह से जितनी देर से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे फेयर उतना अधिक लगेगा. इन सब परेशानियों की वजह से ही सरकार ने फेयर से फुर्सत नाम की नई फिक्स्ड एयरफेयर स्कीम की बात कही, यानी टिकट कभी भी लें दाम एक जैसे होंगे. फिलहाल इस नए सिस्टम को लागू करने में देरी है, लेकिन इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने सस्ते एयर फेयर का इंतजाम कर दिया है.  

इंडियो ने सस्ते एयर टिकट का दिया ऑफर  

देश की सबसे ब़ड़ी एयरलाइंस Indigo ने फ्लाइट टिकटों पर बड़ी सेल का ऐलान किया है. कंपनी ने फ्लाइंग कनेक्शन्स सेल का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत आपको फ्लाइट टिकटों पर बड़ी छूट मिल रही है.  सिर्फ 2390 रुपये में आप हवाई सफर कर सकेंगे. 13 से 17 अक्तूबर तक चलने वाली इस सेल में आपको फ्लाइट टिकटों की बुकिंग पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

2390 रुपये में हवाई सफर  

इंडिया के इस सेल के तहत आपको सिर्फ 2390 रुपये में हवाई सफर का मौका मिल रहा है. 2390 में देशभर में आप उड़ान भर सकेंगे. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आपको सिर्फ 8990 रुपये चुकाने होंगे. इस ऑफर के तहत आप 1 नवंबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हवाई सफर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं.  इस डिस्काउंट रेटपर देशभर के 90 रूट्स और 40 इंटरनेशनल रूट्स पर टिकटों की बुकिंग की जा सकती है.  ₹350 की वेटर की नौकरी, होटल में जूठे बर्तन-टेबल साफ करने वाला बन गया ₹2,39,22,08,84,25,000 कंपनी का बॉस, भारत के इस छोरे ने अमेरिका में लठ गाड़ दिया

कहां का किराया कितना लगेगा

इंडिगो एयरलाइंस के इस ऑफर के तहत आप नए साल की छुट्टियों के लिए प्लान कर सकते हैं. कम किराए पर फ्लाइट से सफर का मौका मिलेगा. एयरलाइस की ओर से टिकटों की पूरी डिटेल साझा की गई है. आप इंडिगो की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.  

कोच्चि से शिवमोग्गा रूट का किराया 2390 रुपये 
लखनऊ-रांची का किराया 3590 रुपये 
पटना-रायपुर का किराया 3590 रुपये
कोच्चि-विशाखापट्टनम का किराया 4090 रुपये 
जयपुर-रायपुर का किराया 4190 रुपये 
कोच्चि-भुवनेश्वर का किराय़ा 4090 रुपये
अहमदाबाद-प्रयागराज का किराया 4490 रुपये 
लखनऊ-भुवनेश्वर का फेयर 4590 रुपये  
जयपुर-भुवनेश्वर का किराया 4690 रुपये  
कोच्चि-सिंगापुर का किराया 8990 रुपये
अहमदाबाद-सिंगापुर का फेयर 9990 रुपये 
जयपुर-सिंगापुर का किराया 10190 रुपये
लखनऊ-हनोई का किराया 10990 रुपये
जयपुर-हनोई का किराया 11390 रुपये 
पटना से सिंगापुर का किराया 11790 रुपये  
पटना-वियतनाम का किराया 13690 रुपये
लखनऊ-सिंगापुर का फेयर 11890 रुपये

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

IndiGo

Trending news

भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून, बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिला! जानें नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब