ट्रंप के 5 शब्द वाला ऐलान और भारत में सोना धड़ाम, ₹2000 गिरे दाम, अभी और सस्ता होगा गोल्ड ? ऐसा क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति

Gold Rate: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रेप के टैरिफ ऐलान लोगों को डरा रहे हैं. हर नया ऐलान किसी न किसी नए देश को परेशान कर रहे हैं, लेकिन सोने पर ट्रंप ने जो कहा उसने खरीदारों की चांदी करवा दी. सोने पर ट्रंप के 5 शब्दों वाले ऐलान ने गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट ला दी है. एक ऐलान के बाद से सोना 2000 रुपये तक गिर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अभी इसमें और गिरावट आ सकती है.

सोने पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोने पर टैरिफ के सस्पेंस को खत्म करते हुए कहा No Tariff on Swiss Gold. रविवार को ट्रंप इस ऐलान के बाद सोने-चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने स्विस गोल्ड पर टैरिफ ना लगने की बात कही, जिसके बाद सो भारत में सोना लगातार गिर रहा है. पहले चीन को सिखाया था सबक, अब अमेरिका की बारी...140 करोड़ की आबादी वाला देश है ट्रंप साब, हल्के में मत लेना, दरक जाएगी इकोनॉमी

क्यों सस्ता हो रहा है सोना

ट्रंप के ऐलान के बाद दो दिन में राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में 1900 रुपए से अधिक की गिरावट आ चुकी है. वहीं चांदी के दाम 3000 रुपए से अधिक गिर गए हैं. जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होने और टैरिफ टॉल्क जारी रहने की वजह से भी सोने के दाम में गिरावट आई है. वहीं अमेरिकी फेडरल की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से सोने के दाम में गिरावट आई है.

2000 रुपये तक सस्ता हो चुका है सोना

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएसन की ओर से जारी सोने-चांदी की रेट को देखें तो 8 अगस्त को 24 कैरेट वाले सोने का रेट 101406 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 11 अगस्त को गिरकर 100201 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 12 अगस्त को सोना और सस्ता होकर 99549 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत लगातार गिरकर 1,13,313 रुपए प्रति किलो हो गई है. बता दें कि 23 जुलाई को चांदी अपने ऑल टाइम हाई रेट 1,15,850 रुपए पर पहुंच गया था.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

IBJA की ओर से जारी सोने-चांदी की रेट लिस्ट देखें तो भारत में 12 अगस्त को कीमतें कुछ इस तरह से रही.

24 कैरेट वाले वाले सोने की कीमत 99549 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 91187 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 74662 रुपये प्रति 10 ग्राम

14 कैरेट वाले सोने की कीमत 58236 रुपये प्रति 10 ग्राम

क्या और सस्ता होगा सोना

बाजार जानकारों की माने तो सोने की कीमत में अभी तेजी की स्थिति नहीं दिख रही है. टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साफ कर दिया गया है कि सोने के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा. जिसके बाद से सोने की कीमत में गिरावट जारी है, हालांकि टैरिफ और ट्रेड वॉर के चलते जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने में निवेश बढ़ेगा और सोने की मांग बढ़ने से कीमत में तेजी आ सकती है.