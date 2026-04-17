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Hindi Newsबिजनेस49 दिन बाद खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान के एक ऐलान से क्रैश हुआ कच्चा तेल, कीमत में सबसे बड़ी गिरावट

49 दिन बाद खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान के एक ऐलान से क्रैश हुआ कच्चा तेल, कीमत में सबसे बड़ी गिरावट

Crude Oil Rate: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का ऐलान किया. इस ऐलान के होते ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिला. कच्चा तेल एक झटके में 11 डॉलर तक गिर गया.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 17, 2026, 07:06 PM IST
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49 दिन बाद खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान के एक ऐलान से क्रैश हुआ कच्चा तेल, कीमत में सबसे बड़ी गिरावट

Crude Oil Price Crash: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब धीरे-धीरे शांत होता दिख रहा है. दोनों देशों के बीच शांतिवार्ता पर सहमति बनने के आसार दिखने लगे हैं. 17 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची  ने बड़ा ऐलान किया. अराघची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी के लिए खोल दिया गया है. इस ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है.  

ईरान का ऐलान, कच्चा तेल धड़ाम  

सैयद अब्बास अराघची ने एक्स पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि लेबनान के साथ सीजफायर की घोषणा के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी देशों के कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया गया है. ईरान ने 49 दिन बाद होर्मुज को खोलने का ऐलान किया है.ईरान ने कहा है कि सीडफायर के बाकी बची समयसीमा के लिए होर्मुज को सभी के लिए पूरी तरह से खोल लिया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि सभी कॉडिनेट्स और रूस ईरान की ओर से पहले से तय कर दिए गए हैं.  

होर्मुज खुलते ही सस्ता हो गया तेल  

ईरान की ओर से होर्मुज को खोलने का ऐलान करते ही कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. कच्चा तेल 10 फीसदी तक नीचे गिर गया. 17 अप्रैल, शुक्रवार को WTI क्रूड ऑयल की कीमत 11.35  फीसदी गिर गई. 10.58 डॉलर की गिरावट के साथ डब्लूटीआई क्रूड ऑयल 83 डॉलर पर पहुंच गया है. इसी तरह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी 9.42 फीसदी फिसल गई. ब्रेंट 9.21 डॉलर गिरकर 89.18 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.  

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क्यों टूटा कच्चा तेल, कितना अहम है होर्मुज का रास्ता ? 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तेल और गैस के लिए लाइफलाइन कहा जाता है.  होर्मुज के रास्ते से दुनिया के 20 फीसदी तेल का आयात-निर्यात होता है. हर दिन जहां से 140 से 150 तेल के जहाज गुजरते हैं.जहां से प्रतिदिन लगभग 1.8 करोड़ से 2 करोड़ बैरल वैश्विक कच्चा तेल गुजरता है. ईरान ने 28 फरवरी को इस गलियारे को बंद कर दिया था. क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई टूटने की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 65 डॉलर से चढ़कर 120 डॉलर पर पहुंच गई थी. कच्चे तेल के दाम में आई इस तेजी के चलते पेट्रोल-डीजल, एलपीजी सिलेंडर के दामों में तेजी आई गई. कई देशों ने अपने यहां पेट्रोल-डीजल के दाम को कई गुना बढ़ा दिया. 

क्या भारत में अब खत्म होगा LPG संकट? 

भारत अपनी जरूरत के तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर है. भारत के कुल कच्चे तेल का लगभग  40 फीसदी और LNG का 54 फीसदी इसी रास्ते से आता है. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित यह मार्ग. भारत के लिए मिडिल ईस्ट से ट्रेड के लिए बेहद अहम है.  होर्मुज खुलने से भारत के लिए ऊर्जा संकट खत्म होने की उम्मीद है. तेल और गैस सप्लाई सही हो पाएगी. कच्चे तेल के दाम में कमी से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा. 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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