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होर्मुज का दरवाजा बंद फिर भी गिरा क्रूड ऑयल का भाव, 80 डॉलर से नीचे फिसला तेल, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

Crude oil pfrice 22 June: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट राहत देने वाली है. ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम 80 डॉलर से नीचे फिसल गए हैं. अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन क्या इससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी ?

Written ByBavita Jha
Published: Jun 22, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:11 AM IST
होर्मुज का दरवाजा बंद फिर भी गिरा क्रूड ऑयल का भाव, 80 डॉलर से नीचे फिसला तेल, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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