/हफ्तेभर में चांदी ₹15432 गिरी तो अब तक ₹36000 सस्ता हो चुका है सोना, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड, आगे क्या ?

Gold-Rate: 29 जनवरी 2026 को अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को छूने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट का दौर थम नहीं रहा है. सोना लगातार सस्ता होते हुए 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1.39 लाख रुपये पर पहुंच गया. इसी तरह से चांदी , जो 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी थी, गिरते-गिरते 2.15 लाख पर आ चुकी है. कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा है.
पिछले हफ्ते सोना 5000 रुपये से अधिक सस्ता हुआ तो चांदी 15 हजार से अधिक लुढ़क गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1.39 लाख रुपये पर गिर गया है. 1 किलो चांदी की कीमत बीते हफ्ते 2.15 लाख रुपए पर आ गई है.
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,39,461 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,28,260 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,05,017 रुपये प्रति 10 ग्राम.
सोने-चांदी की कीमत इस साल फरवरी महीने से ही गिरती जा रही है. जैसे ही अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत हुई सोना-चांदी गिरने लगा. सोना इस साल अब तक सोना 36000 रुपये सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 1.69 लाख रुपए सस्ती हो गई है.
सोने-चांदी की कीमतों पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है. जियोपॉलिटिकल उठापटक के अलावा तेल की कीमत, डॉलर के भाव जैसे कई फैक्टर इसे प्रभावित करते हैं. अगर मौजूदा हालात में देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के चलते तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. युद्ध का खतरा कम होने से निवेशकों ने सोने-चांदी जैसे 'सुरक्षित निवेश' से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया. भारी बिकवाली के चलते सोने-चांदी दोनों के दाम गिरे हैं.
फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत ने सोने पर नकारात्म असर डाला है. ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद से सोने की चमक खो गई है, वहीं मजबूत अमेरिकी डॉलर के चलते निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर डॉलर बॉन्ड में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है. सेफ हेवन का आकर्षण कम होने से गोल्ड-सिल्वर ETFs में भारी बिकवाली देखी गई. इन फैक्टर्स ने सोने की कीमतों पर असर डाला है.