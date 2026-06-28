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हफ्तेभर में चांदी ₹15432 गिरी तो अब तक ₹36000 सस्ता हो चुका है सोना, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड, आगे क्या ?

Gold Price Today: सोना लगातार सस्ता होते हुए 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1.39 लाख रुपये पर पहुंच गया.पिछले हफ्ते सोना 5000 रुपये से अधिक सस्ता हुआ तो चांदी 15 हजार से अधिक लुढ़क गई.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 28, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:30 AM IST
हफ्तेभर में चांदी ₹15432 गिरी तो अब तक ₹36000 सस्ता हो चुका है सोना, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड, आगे क्या ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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