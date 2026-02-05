Advertisement
trendingNow13098724
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Update: लुकाछिपी का खेल खेल रहा है सोना, लगातार चढ़ने के बाद आज एक झटके में ₹24000 गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता

Gold-Silver Price Update: लुकाछिपी का खेल खेल रहा है सोना, लगातार चढ़ने के बाद आज एक झटके में ₹24000 गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता

Latest Gold and Silver Price Update: बीते 10 दिनों से सोना-चांदी जिस तरह का खेल दिखा रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा. सोना-चांदी कभी चढ़ रहा है तो कभी गिर रहा है. जब तक आप सोना खरीदने के लिए पहुंचे तब तक कीमतें भाग जा रही है.

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 05, 2026, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Update: लुकाछिपी का खेल खेल रहा है सोना, लगातार चढ़ने के बाद आज एक झटके में ₹24000 गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता

Gold-Silver Price Today 5 February 2026: बीते 10 दिनों से सोना-चांदी जिस तरह का खेल दिखा रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा. सोना-चांदी कभी चढ़ रहा है तो कभी गिर रहा है. जब तक आप सोना खरीदने के लिए पहुंचे तब तक कीमतें भाग जा रही है. जो लोग बेचने का मन मनाते हैं, वो भी दंग है, क्योंकि कीमते अगले ही पल रेट क्रैश हो रहे हैं. बड़े-बड़े जानकार सोने-चांदी की इस हरकत को देखकर हैरान है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ? सोना-चांदी अभी चढ़ेगा या गिरेगा ? चढ़ेगा तो कितना, या गिरेगा तो कितना ? इन सब सवालों के जवाब मिलने मुश्किल हो गए हैं.  

5 फरवरी को सोने-चांदी की कीमत ? 

5 फरवरी को सोने-चांदी की कीमत में फिर से बड़ी गिरावट आई है. 3 और 4 फरवरी को भयंकर रूप से चढ़ने के बाद 5 फरवरी को फिर से ये सस्ता हो गया.  दो दिन की तेजी अचानक गायब हो गई. गुरुवार को MCX पर चांदी की कीमत 24000 रुपये से अधिक की गिरावट आई तो वहीं सोने की कीमत में 4500 रुपये से ज्यादा का गोता लगा लिया है.   SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा....फिर से हड़ताल, बैंक से बीमा तक सारी सर्विस ठप, 7 फरवरी को नहीं बुक कर पाएंगे ओला-उबर,रेपिडो से बाइक या कैब

आज सोने-चांदी की कीमत कहां पहुंची  

MCX पर भयंकर गिरावट के बाद आज 1 किलो चांदी की कीमत 9 फीसदी टूटकर 2,44,654 रुपये प्रति किलो पर आ गई. वहीं 24 कैरेट गोल्ड 1.25 फीसदी गिरकर 1,51,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  5 फरवरी को  9 बजे के करीब सोना 1,49,305 रुपये पर पहुंचकर ट्रेड कर रहा था. आज चांदी की कीमत में करीब 24000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली.   

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों गिर रहा सोना-चांदी

सोने-चांदी की कीमत में आज आई गिरावट की असली वजह रिकॉर्डहाई प्राइस के बाद मुनाफावसूली, ग्लोबल संकेतों में उलटफेर का रुख और टेक्निकल ब्रेकडाउन के चलते सोने-चांदी की कीमतों में इतना उठापटक देखने को मिल रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी आने के चलते निवेशकों ने सोने में बिकवाली शुरू कर दी और सोना बेचकर बॉन्ड, मार्केट में पैसा निकालना शुरू कर दिया. वहीं सोने-चांदी की कीमत में तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसके चलते कीमतों में गिरावट आई. हालांकि ये गिरावट कितनी होगी , कब तक होगी इसका जवाब बड़े-बड़े धुरंधर नहीं दे पा रहे हैं.   

क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट

बाजार जानकारों की माने तो अगले कुछ दिन सोने-चांदी में अनस्टेबलिटी देखने को मिल सकती है. दो दिन की गिरावेट के बाद बाजार में करेक्शन हुआ और फिर मुनाफवसूली शुरू होने से कीमत क्रैश हो गया. जानकर मानते हैं कि जब तक कीमतें मजबूत सपोर्ट पर टिक नहीं जातीं, तब तक इस तरह से वोलैटिलिटी देखने को मिल सकती है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold silver

Trending news

एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन