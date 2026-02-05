Gold-Silver Price Update: लुकाछिपी का खेल खेल रहा है सोना, लगातार चढ़ने के बाद आज एक झटके में ₹24000 गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता

Latest Gold and Silver Price Update: बीते 10 दिनों से सोना-चांदी जिस तरह का खेल दिखा रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा. सोना-चांदी कभी चढ़ रहा है तो कभी गिर रहा है. जब तक आप सोना खरीदने के लिए पहुंचे तब तक कीमतें भाग जा रही है.
Gold-Silver Price Today 5 February 2026: बीते 10 दिनों से सोना-चांदी जिस तरह का खेल दिखा रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा. सोना-चांदी कभी चढ़ रहा है तो कभी गिर रहा है. जब तक आप सोना खरीदने के लिए पहुंचे तब तक कीमतें भाग जा रही है. जो लोग बेचने का मन मनाते हैं, वो भी दंग है, क्योंकि कीमते अगले ही पल रेट क्रैश हो रहे हैं. बड़े-बड़े जानकार सोने-चांदी की इस हरकत को देखकर हैरान है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ? सोना-चांदी अभी चढ़ेगा या गिरेगा ? चढ़ेगा तो कितना, या गिरेगा तो कितना ? इन सब सवालों के जवाब मिलने मुश्किल हो गए हैं.
5 फरवरी को सोने-चांदी की कीमत में फिर से बड़ी गिरावट आई है. 3 और 4 फरवरी को भयंकर रूप से चढ़ने के बाद 5 फरवरी को फिर से ये सस्ता हो गया. दो दिन की तेजी अचानक गायब हो गई. गुरुवार को MCX पर चांदी की कीमत 24000 रुपये से अधिक की गिरावट आई तो वहीं सोने की कीमत में 4500 रुपये से ज्यादा का गोता लगा लिया है. SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा....फिर से हड़ताल, बैंक से बीमा तक सारी सर्विस ठप, 7 फरवरी को नहीं बुक कर पाएंगे ओला-उबर,रेपिडो से बाइक या कैब
MCX पर भयंकर गिरावट के बाद आज 1 किलो चांदी की कीमत 9 फीसदी टूटकर 2,44,654 रुपये प्रति किलो पर आ गई. वहीं 24 कैरेट गोल्ड 1.25 फीसदी गिरकर 1,51,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 5 फरवरी को 9 बजे के करीब सोना 1,49,305 रुपये पर पहुंचकर ट्रेड कर रहा था. आज चांदी की कीमत में करीब 24000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली.
सोने-चांदी की कीमत में आज आई गिरावट की असली वजह रिकॉर्डहाई प्राइस के बाद मुनाफावसूली, ग्लोबल संकेतों में उलटफेर का रुख और टेक्निकल ब्रेकडाउन के चलते सोने-चांदी की कीमतों में इतना उठापटक देखने को मिल रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी आने के चलते निवेशकों ने सोने में बिकवाली शुरू कर दी और सोना बेचकर बॉन्ड, मार्केट में पैसा निकालना शुरू कर दिया. वहीं सोने-चांदी की कीमत में तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसके चलते कीमतों में गिरावट आई. हालांकि ये गिरावट कितनी होगी , कब तक होगी इसका जवाब बड़े-बड़े धुरंधर नहीं दे पा रहे हैं.
बाजार जानकारों की माने तो अगले कुछ दिन सोने-चांदी में अनस्टेबलिटी देखने को मिल सकती है. दो दिन की गिरावेट के बाद बाजार में करेक्शन हुआ और फिर मुनाफवसूली शुरू होने से कीमत क्रैश हो गया. जानकर मानते हैं कि जब तक कीमतें मजबूत सपोर्ट पर टिक नहीं जातीं, तब तक इस तरह से वोलैटिलिटी देखने को मिल सकती है.