चार दिन में ₹40 हजार चढ़ने के बाद अमेरिका से आई एक खबर से भरभराकर गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता, चेक करिए आज का रेट

चार दिन में ₹40 हजार चढ़ने के बाद अमेरिका से आई एक खबर से भरभराकर गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता, चेक करिए आज का रेट

सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों ने सबसे बेहाल कर दिया है. सोने के दाम लगातार चढ़ रहे हैं. चांदी ने तो बीते 4 दिनों में 40000 रुपये की बढ़त हासिल कर ली है. सोना-चांदी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई रेट को छू रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 16, 2026, 04:14 PM IST
चार दिन में ₹40 हजार चढ़ने के बाद अमेरिका से आई एक खबर से भरभराकर गिरी चांदी, सोना भी हुआ सस्ता, चेक करिए आज का रेट

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों ने सबसे बेहाल कर दिया है. सोने के दाम लगातार चढ़ रहे हैं. चांदी ने तो बीते 4 दिनों में 40000 रुपये की बढ़त हासिल कर ली है. सोना-चांदी दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई रेट को छू रहे हैं. रिकॉर्ड बना रहे सोने की कीमत आज शुक्रवार को अचानक भरभराकर गिर गए. अमेरिका से आई एक खबर से चांदी को सस्ता कर दिया.  

आज सस्ती हुई चांदी, सोना भी गिरा  

आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को एमसीएक्स और वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. दरअसल अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सोने-चांदी की कीमत में गिरावट आई. अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके बाद डॉलर में तेजी आई, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ा.  Silver Price: चांदी ₹3 लाख के पास...अगर ट्रंप ने दबाया ये बटन तो दुनिया भर में मचेगी ‘सिल्वर सनसनी', दाम पर लगाम लगाना हो जाएगा नामुमकिन!

24 कैरेट से 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 

- आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत  141717 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  
- 23 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 141150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
- 22 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 129813 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
- 18 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 106288 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
- चांदी की कीमत आज 282720 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. 

अमेरिका की खबर का असर  

इसके अलावा, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम रुख से निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग कम हुई और सोने-चांदी पर दबाव बना. सुबह के कारोबार में एमसीएक्स गोल्ड फरवरी वायदा 0.26 प्रतिशत गिरकर 1,42,743 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं एमसीएक्स पर बाजार खुलते ही चांदी की कीमत 6000 रुपये तक गिर गई. 5 मार्च की डिलीवरी वाली चांदी जो पिछले सत्र में 2,91,577 रुपये प्रति किलो पर थी वो गिरकर 2,87,127 रुपये पर खुला.  शुरुआती कारोबार में यह 2,85,513 रुपये तक नीचे पहुंच गया.  

 चांदी का हाल 

हाजिर चांदी की कीमत लगभग 0.8 प्रतिशत गिरकर 91.69 डॉलर प्रति औंस हो गई. इससे पहले कारोबार के दौरान चांदी ने 93.57 से 93.70 डॉलर प्रति औंस का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था. विशेषज्ञों के अनुसार, यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़कर 99.49 तक पहुंच गया, जो दिसंबर की शुरुआत के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है. बाजार के जानकारों ने बताया कि ईरान में अशांति और वेनेजुएला तथा ग्रीनलैंड से जुड़े तनाव जैसे भू-राजनीतिक जोखिम अब भी सोने और चांदी की मांग को सहारा दे रहे हैं.  विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह डॉलर सूचकांक में उतार-चढ़ाव और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले से पहले सोने-चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है.  

ट्रंप के फैसले का असर  

ऑगमोंट बुलियन की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर नए टैरिफ की घोषणा न करने से चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे आई. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अन्य देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा ताकि जरूरी खनिजों की आपूर्ति बनी रहे और सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम कम किए जा सकें. हालांकि, अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो आयात पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता है.  

रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले समय में मुनाफावसूली के कारण कीमतों में कुछ और गिरावट आ सकती है, लेकिन बाद में कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं. निवेशक अब अमेरिकी केंद्रीय बैंक से मिलने वाले संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं. वैश्विक अनिश्चितता के बीच ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ रही है. नवंबर में उत्पादक महंगाई और दिसंबर में उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े उम्मीद से नरम रहने के कारण यह संभावना बढ़ी है कि इस साल अमेरिकी फेड द्वारा कई बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है. आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

Gold rate

