ऐसी क्या जरूरत पड़ गई! RBI ने अचानक लंदन से क्यों वापस मंगवा लिया एक लाख किलो सोना?

Big Gold Shift by RBI : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2026 को समाप्त हुए छह महीनों में अपने गोल्ड रिजर्व का 104.23 मीट्रिक टन हिस्सा देश में स्थानांतरित किया है. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक के कुल गोल्ड रिजर्व में मामूली ग्रोथ हुई है. ये सितंबर 2025 के अंत में 880.18 मीट्रिक टन से बढ़कर मार्च 2026 में 880.52 मीट्रिक टन हो गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में देश के भीतर रखे गए गोल्ड की वॉल्यूम 290.37 मीट्रिक टन रही, जबकि सितंबर 2025 में ये 575.82 मीट्रिक टन और मार्च 2025 में 511.99 मीट्रिक टन थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 197.67 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्लमेंट्स (BIS) के पास सुरक्षित रखा गया है, जबकि मार्च 2026 तक 2.80 मीट्रिक टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है.

किसके पास कितना था सोना?

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सितंबर में केंद्रीय बैंक ने बताया था कि 290.37 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS के पास था, जबकि 13.99 मीट्रिक टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया था. गोल्ड की कीमतों में तेजी के चलते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च में बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गई. ये छह महीने पहले 13.92 प्रतिशत थी.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कुल 552.28 अरब डॉलर की फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में से 465.61 अरब डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश किए गए, 46.83 अरब डॉलर अन्य केंद्रीय बैंकों और BIS के पास जमा किए गए और शेष 39.84 अरब डॉलर विदेशी वाणिज्यिक बैंकों में जमा थे. फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) के निवेश पैटर्न में मामूली बदलाव देखने को मिला है. इसमें प्रतिभूतियों में निवेश और विदेशी वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि में हल्की कमी आई है, जबकि अन्य केंद्रीय बैंकों और BIS के पास जमा में बढ़ोतरी हुई है.

104 मीट्रिक टन से अधिक सोना भारत वापस मंगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले छह महीनों में विदेशों में रखे अपने स्वर्ण भंडार में से 104 मीट्रिक टन से अधिक सोना भारत वापस मंगाया है. ये कदम जियो-पॉलिटिकल टेंशन, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर सोने के भंडार को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है.