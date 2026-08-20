/15 दिन से ज्यादा 10 टन चीनी नहीं रख सकेंगे बल्क कंज्यूमर्स, सरकार का बड़ा एक्शन, लगाई स्टॉक लिमिट

इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में अखिल भारतीय औसत एक्स-मिल चीनी कीमत 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. एक साल पहले यह कीमत करीब 3,900 रुपये प्रति क्विंटल थी. यानी एक साल में कीमतों में लगभग 38-41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. चीनी की बढ़ती कीमतों का असर खुदरा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 18 अगस्त को चीनी की औसत खुदरा कीमत 52.30 रुपये प्रति किलो रही, जो एक साल पहले 46.34 रुपये प्रति किलो थी यानी खुदरा कीमत में करीब 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.