/15 दिन से ज्यादा 10 टन चीनी नहीं रख सकेंगे बल्क कंज्यूमर्स, सरकार का बड़ा एक्शन, लगाई स्टॉक लिमिट

Govt imposes stock limit on sugar : सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा तय कर दी है. इसमें कन्फेक्शनरी निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिठाई विक्रेता और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं. नए नियम के तहत ये उपभोक्ता अधिकतम 10 टन चीनी का स्टॉक 15 दिनों तक ही रख सकेंगे.
ये स्टॉक लिमिट 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी.
चीनी की कीमतों में तेजी के बीच सरकार का ये कदम सामने आया है. इसके साथ ही सरकार का ध्यान इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर भी है. इससे चीनी उत्पादन के लिए अधिक गन्ना उपलब्ध हो सकता है और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. भारत पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गन्ने और उसके को-प्रोडक्ट्स का इथेनॉल प्रोडक्शन में तेजी से इस्तेमाल कर रहा है.
सरकार द्वारा चीनी की उपलब्धता बढ़ाने पर विचार ऐसे समय में किया जा रहा है जब महाराष्ट्र में अगस्त के दौरान थोक चीनी कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कीमतें रिकॉर्ड 5,350 रुपये प्रति 100 किलो तक पहुंच गई हैं. हालांकि, सरकार के आकलन के अनुसार अगले शुगर सीजन की शुरुआत तक देश में चीनी की कुल सप्लाई पर्याप्त रहने की उम्मीद है.
इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में अखिल भारतीय औसत एक्स-मिल चीनी कीमत 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. एक साल पहले यह कीमत करीब 3,900 रुपये प्रति क्विंटल थी. यानी एक साल में कीमतों में लगभग 38-41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. चीनी की बढ़ती कीमतों का असर खुदरा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 18 अगस्त को चीनी की औसत खुदरा कीमत 52.30 रुपये प्रति किलो रही, जो एक साल पहले 46.34 रुपये प्रति किलो थी यानी खुदरा कीमत में करीब 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
ये तेजी ऐसे समय में आई है, जब इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 2026-27 शुगर सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा. उसमें शुरुआती स्टॉक कम रह सकता है. इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक 40-42 लाख टन रह सकता है. वहीं, कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि यह आंकड़ा 32-35 लाख टन तक भी सीमित हो सकता है. देश में चीनी की अनुमानित घरेलू जरूरत करीब 50 लाख टन है.
मौजूदा शुगर सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 को 47 लाख टन के शुरुआती स्टॉक के साथ हुई थी. अनुमानित 280 लाख टन उत्पादन और 7 लाख टन निर्यात के आधार पर 2025-26 में कुल चीनी उपलब्धता करीब 320 लाख टन रहने का अनुमान है. इसके मुकाबले घरेलू खपत करीब 285 लाख टन रहने की उम्मीद है. इस हिसाब से सीजन के अंत में करीब 35 लाख टन चीनी का स्टॉक बचने का अनुमान है. यही वजह है कि अगले शुगर सीजन की शुरुआत में चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है.