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15 दिन से ज्यादा 10 टन चीनी नहीं रख सकेंगे बल्क कंज्यूमर्स, सरकार का बड़ा एक्शन, लगाई स्टॉक लिमिट

सरकार 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए शुगर सीजन में इथेनॉल के लिए गन्ने के डायवर्जन को कम करने पर विचार कर रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 20, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:15 PM IST
15 दिन से ज्यादा 10 टन चीनी नहीं रख सकेंगे बल्क कंज्यूमर्स, सरकार का बड़ा एक्शन, लगाई स्टॉक लिमिट
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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