ट्रंप की एक रात वाली धमकी से चढ़ा सोने का पारा, होर्मुज पर आर-पार से कच्चे तेल की कीमत में लगी आग, भारत की बढ़ी टेंशन

Crude Oil Price: अमेरिका की डेडलाइन खत्म होने वाली है. मंगलवार, 8 बजे की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी.अमेरिका की धमकी तेज हो रही है और ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है. इस फाइनल धमकी ने तेल की कीमतों को और महंगा कर दिया है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है. कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़कर चार साल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने रात 8 बजे की वॉर्निंग नहीं मानी तो उसे घातक परिणाम भुगतने होंगे. अमेरिका की इस धमकी के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में भयंकर देती देखने को मिली है.

कच्चे तेल की कीमत में भयंकर तेजी

ग्लोबल मार्केट में, मंगलवार, 7 अप्रैल को तेल के दाम में बड़ी तेजी आई. इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड ऑयल की कीमत 2.26 फीसदी की तेजी के साथ 115 डॉलर पर पहुंच गया. वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.27 फीसदी की बढ़त के साथ 111.2 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक रात में खत्म करने वाली धमकी के बाद तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आई है. इंडियन बास्केट 8.35 फीसदी की तेजी के साथ 130.9 डॉलर पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के साथ भारत की टेंशन बढ़ रही है.

भारत के लिए क्या है इसके मायने ?

भारत के लिए एक दिन में दो झटके वाली खबर आई. भारत, जो अपनी ईंधन की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, तेल के दाम बढ़ने से उसकी मुश्किल बढ़ेगी. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा. आयात बिल बढ़ रहा है. ऐसे में भारत में तेल कंपनियों को मजबूर होकर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पर सकते हैं. वहीं आज ही दूसरी एक और झटके वाली खबर आई, जिसमें सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए अपने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं. भारत के लिए सऊदी अरब बड़ा सप्लायर है, जिसका असर भारत पर भी होगा.

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सोने-चांदी की कीमत में तेजी

कच्चे तेल के साथ-साथ सोने-चांदी के दाम में भी बड़ी बढ़ोतरी हो गई है. मंगलवार को MCX पर सोना महंगा हो गया है. MCX पर 5 जून की डिलीवरी वाला सोना सुबह- सुबह 0.28% की तेजी के साथ 150100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. एमसीएक्स पर चांदी की कीमत आज मॉर्निंग ट्रेड में 0.23 फीसदी या 525 रुपये की बढ़त के साथ 233030 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.

ईरान-अमेरिका युद्ध

अमेरिका ने ईरान को सीजफायर के लिए डेडलाइन दी थी, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है. ईरान का कहना है कि उसने युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तें रखी हैं. हालांकि उसपर कोई सहमति नहीं बनी है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है. अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि एक रात में वो ईरान को खत्म कर सकते हैं. इस बढ़ते तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव बढ़ता ही जा रहा है.