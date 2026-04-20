ट्रंप की चालबाजी से कच्चे तेल में फिर से ‘उबाल’, होर्मुज बंद होते ही बढ़ी भारत की टेंशन, पेट्रोल-डीजल का रेट कहां पहुंचा ?

Crude Oil price: मिडिल ईस्ट की जंग हर बदलते वक्त के साथ रंग बदल रही है. अमेरिका और ईरान के बीच सीफायर के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. लेबनान-इजरायल के बीच सीजफायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल लिया, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड खोलने से इनकार करने के बाद होर्मुज को बंद कर दिया गया. अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ईरान ने बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया. अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप को कब्जे में कर लिया है. ये वो फैक्टर्स हैं, जिसने सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दिया है.

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

होर्मुज खुलने के बाद कच्चे तेल की कीमत में 11 फीसदी तक की गिरावट आई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उसपर यूटर्न ले लिया गया, जिसके बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमत में भयंकर तेजी देखने को मिली है. ग्लोबल मार्केट में WTI ऑयल की कीमत 6.30 फीसदी की तेजी के साथ 89.13 डॉलर पर पहुंच गया. एक झटके में तेल में 5.22 डॉलर की तेजी आई. इसी तरह से ब्रेट क्रूड ऑयल 5.53 फीसदी की तेजी के साथ 95.38 डॉलर पर पहुंच गया. अभी तेल की अस्थिरता बनी रहने उम्मीद है, होर्मुज बंद होने के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुका है. ग्लोबल ऑयल मार्केट का 20 फीसदी तेल इसी रास्ते से गुजरता है.

भारत में पेट्रोल-डीजल, LPG सिलेंडर के दाम

इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद भारत ने आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को रोक रखा है. सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की है. सरकार की दबाव में तेल कंपनियों ने फिलहाल रिटेल मार्केट में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम जस से तस बने हुए है, हालांकि प्रीमियम क्वालिटी और कुछ प्राइवेट रिफाइनरियों ने अपने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. LPG सिलेंडर के दाम में तेल कंपनियों ने बढ़ोतरी की है. बीते महीने घरेलू सिलेंडर के ंदाम 60 रुपये बढ़ा दिए गए.

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देश के महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 प्रति लीटर

मुंबई में पेट्रोल 103.50, डीजल 91.50 प्रति लीटर

कोलकाता में पेट्रोल 105.41, डीजल 92.00 प्रति लीटर

चेन्नईमें पेट्रोल 100.90, डीजल 92.00 रुपये प्रति लीटर