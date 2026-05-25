Gold Rate Today: सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं आज सोना भी हुआ जबरदस्त महंगा, अमेरिका से आई खबर के बाद चांदी की कीमत में तेज उछाल

Gold Rate Hike: भारत में आज बीते 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. अब तक पेट्रोल में 7 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. वहीं आज सोने की कीमत में तेज उछाल से साथ खुला है. चांदी के दाम में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है.
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Gold Rate Today 25 May : देश में एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है. सोमवार सुबह 6 बजे से तेल कंपनियों ने पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा कर दिया. भारत में सिर्फ तेल महंगा नहीं हुआ, बल्कि कई हफ्तों तक गिरने के बाद आज सोने के दाम में बड़ी तेजी लौटी है. सोने के दाम आज बढ़ गए हैं. वैश्विक बाजार में सोना आज महंगा हो गया है. सोने की कीमत में 45.29 डॉलर की बड़ी तेजी लौटी है. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार सस्ता हो रहा सोना आज चढ़ गया है.स्पॉट सोने की कीमत 4560.95 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहे हैं.
इंटरनेशनल मार्केट में आज सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है. सोना कई हफ्तों के बाद आज चढ़ा और 4563.37 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध पर बनती सहमति के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. कच्चा तेल गिरकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गया. तेल की कीमतों में आई गिरावट से निवेशकों को भरोसा दिला रहा है कि युद्ध अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सोने की ओर निवेशकों को आकर्षण बढ़ा है और कीमतों में तेजी आई है. कच्चे तेल की कीमतों में आई 5 फीसदी से अधिक की गिरावट से सोने के लिए बूस्टर डोज का काम किया है. वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 3.9% की तेजी के साथ 78.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट ने सोने को बल दिया है. अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन रही है. दोनों के बीच यूरेनियम और हॉर्मूल पर फंसा डेडलॉक भी खत्म हो गया है. ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया है. इन खबरों से निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, जिसके बाद सेफ हैवन के तौर पर गोल्ड की मांग और कीमत बढ़ी है. इंटरनेशनल मार्केट के बाद आज भारतीय बाजारों में भी सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती है.MCX पर सोना बढ़त हासिल कर सकता है.
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