Gold ने लिया यू-टर्न, 3 दिन भरभराकर गिरने के बाद सोने-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक झटके में ₹6200 चढ़ा भाव

Gold Rate Today:  सोने की कीमत में जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया है. सोने-चांदी में बीते तीन दिनों से जारी गिरावट अब थम गई है और आज सोना फिर से महंगा हो गया. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 19, 2025, 09:25 PM IST
Gold ने लिया यू-टर्न, 3 दिन भरभराकर गिरने के बाद सोने-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक झटके में ₹6200 चढ़ा भाव

Gold Silver Price Hike: सोने की कीमत में जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया है. सोने-चांदी में बीते तीन दिनों से जारी गिरावट अब थम गई है और आज सोना फिर से महंगा हो गया. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली. एमसीएक्स पर 24 कैरेट गोल्ड में 1200 रुपए की तेजी आई तो चांदी 3288 रुपए महंगा हो गया.  वेडिंग सीजन में सोने-चांदी की कीमत में अआए इस उछाल से खरीदारों की टेंशन बढ़ा दी है. लोग इतंजार कर रहे थे कि सोना और सस्ता होगा, लेकिन पीली धातु ने करवट बदल लिया और गोल्ड की कीमतों में बुधवार को बड़ा उछाल देखने को मिला है. 

आज कितना महंगा हुआ सोना 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेट देखें तो आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 2500 रुपए से ज्यादा चढ़ गए.  जबकि चांदी 6200 रुपए से ज्यादा चढ़ गया. आज दिल्ली में 24 कैरेट वाला 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. IBJA पर जारी रेटलिस्ट देखें तो 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट वाले सोने की कीमत कुछ इस तरह से है... 

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 123338 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाला सोने की कीमत 113478 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट वाला सोने की कीमत 92913 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट वाला सोने की कीमत 72472 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी की कीमत 158120 रुपये प्रति किलोग्राम  

3 दिनों में 13000 गिरे चांदी के रेट  

चांदी की कीमतों में बीते तीन दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली.  पिछले हफ्ते शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक 3 कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमतों 13000 रुपये तक गिर गए थे, लेकिन आज इसकी कीमत में फिर से बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है.  27 से घटकर 12 और अब रह जाएंगे सिर्फ ये 4! क्यों सरकारी बैंकों का विलय करने जा रही सरकार, कौन-कौन से बैंक होंगे बंद, क्या होगा आप पर असर ?

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

Gold rate

Trending news

