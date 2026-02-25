एक खबर और रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर, ₹7000 उछली चांदी,सोना ₹1.61 लाख के पार, क्यों आया ये बूस्ट, अब आगे क्या होगा?

Advertisement
Gold rate Today 25 February:  बुधवार को सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी लौट आई है. सोना अपने ऑल टाइम हाई को छूने के लिए तेजी से बढ़ रहा है तो चांदी एक झटके में 7000 रुपये से अधिक महंगी हो गई है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 25, 2026, 02:06 PM IST
Gold-Silver Rate: सोने की कीमतों में अस्थिरता हर किसी को परेशान कर रही है. सोना कभी महंगा तो अगले दिन क्रैश हो रहा है. ग्लोबल मार्केट में भूचाल और जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते गोल्ड-सिल्वर में उठा-पटक जारी है. मंगलवार, 24 तारीख को सोने-चांदी दोनों के भाव गिरे थे, लेकिन अगले ही दिन यानी आज 25 फरवरी को सोना फिर से चढ़ गया. चांदी एक झटके में 7000 रुपये महंगी हो गई है. MCX पर ट्रेडिंग शुरू होते ही चांदी 2,65,944 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली. वहीं 2 अप्रैल की डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1,100 रुपये चढ़कर 1,60,977 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. पिछले 5 दिनों में चांदी रेट में करीब 10 फीसदी की तेजी आ चुकी है. 

आज सोने-चांदी की कीमत क्या है ? 

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,59,823 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,46,398 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाले सोने का आज का रेट 1,19,867 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 1 किलो चांदी की कीमत आज 2,69,367 रुपए पर पहुंच गई है.  

सोने-चांदी की कीमत में क्यों आई तेजी ?  

25 फरवरी को ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आई है. वैश्विक कारणों की वजह से भाव बढ़े हैं. टैरिफ को लेकर अमेरिका में कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने-सामने हैं. ट्रंप की ओर से टैरिफ पर कोई स्पष्ट नीतियां सामने नहीं आईं है, जिसकी वजह से निवेशकों में संशय की स्थिति बनी हुई है. वहीं महंगाई का दबाव, फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, कमजोर हो रहे डॉलर, बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव, अमेरिका-ईरान के बीच तनाव के चलते सेफ हैवन की डिमांड बढ़ रही है. निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी का रूख कर रहे हैं. मांग में तेजी आने से कीमतों में इजाफा होना तय है.  सरकार के ₹11000000000 तो LIC के ₹3400000000 खा गया IDFC फर्स्ट बैंक,आपका भी है खाता तो क्या करें, क्या नहीं?

 

क्या ये खरीदारी का सही समय है ? 

सोने-चादी की सप्लाई की दिक्कतों ने कीमत को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दिया है. माना जा रहा है कि ये तेजी अभी अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है. बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग के चलते रेट में करेक्शन देखने को मिल सकता है. अगर खरीदारी के लिहाज से समझे तो अभी सोने-चांदी का ग्राफ और चढ़ने वाले हैं. इस साल सोने में  लॉग टर्म में सोने-चांदी का आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है.  फिलहाल सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है. 

 

