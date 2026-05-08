Big LPG rule change 2026: अब नहीं मिलेगा आसानी से LPG सिलेंडर? PNG यूजर्स पर सरकार ला सकती है नया नियम; जानें क्या होगा बदलाव?

Big LPG rule change 2026: भारत की कुकिंग गैस पॉलिसी में साल 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस इस्तेमाल को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है. अब सरकार ने ‘एक घर, एक कनेक्शन’ नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. ऐसे में अगर आपके घर में LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, तो ये नया नियम सीधे तौर पर आप पर असर डाल सकता है. खासतौर पर LPG सिलेंडर रिफिल को लेकर परेशानी बढ़ सकती है. ये नया नियम 14 मार्च 2026 से लागू किया गया है. सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर गैस सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह फैसला लिया गया है.

क्या है नया LPG-PNG नियम?

संशोधित नियमों के अनुसार अब कोई भी घर एक साथ LPG और PNG दोनों कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

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जिन घरों में PNG कनेक्शन मौजूद है, वहां LPG सिलेंडर की रिफिल बंद की जा सकती है

ऐसे परिवारों को नया LPG कनेक्शन नहीं दिया जाएगा

उपभोक्ताओं से LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है

सरकार ने ये नियम क्यों लागू किया?

सरकार के अनुसार इस फैसले का सबसे बड़ा कारण गैस सप्लाई मैनेजमेंट है. खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आस-पास बढ़ते तनाव ने ईंधन उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हालात का सीधा असर पड़ता है.

सरकार का मानना है कि ड्यूल कनेक्शन पर रोक लगाने से:

जिन घरों में PNG सुविधा नहीं है, उन्हें LPG आसानी से मिल सकेगी

सब्सिडी के गलत इस्तेमाल और दोहराव पर रोक लगेगी

सीमित संसाधनों का बेहतर और निष्पक्ष वितरण हो सकेगा

यूजर्स को क्या मैसेज मिल रहे हैं?

देश के कई शहरों में उपभोक्ताओं को गैस कंपनियों की ओर से अलर्ट मैसेज मिलने की खबरें सामने आई हैं. इनमें प्रमुख रूप से इंडियन आयल कॉर्पोरेशन (Indane), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Gas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HP Gas) शामिल हैं.

मैसेज में क्या कहा जा रहा है?

कनेक्शन डिटेल्स वेरिफाई करने को कहा जा रहा है

ड्यूल कनेक्शन नियम की जानकारी दी जा रही है

PNG एक्टिव होने पर LPG सरेंडर करने की प्रक्रिया बताई जा रही है

नियम नहीं मानने पर क्या होगा?

अगर कोई उपभोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

LPG सिलेंडर की रिफिल बंद हो सकती है

बिना सूचना के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा सकता है

जुर्माना या पेनल्टी भी लग सकती है

सरकार और गैस एजेंसियों ने ड्यूल कनेक्शन वाले घरों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान भी तेज कर दिया है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 50,000 परिवार नोटिस मिलने के बाद LPG कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं. आने वाले महीनों में यह संख्या और बढ़ सकती है.

जून 2026 तक कट सकता है LPG कनेक्शन?

नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर, 2026 के तहत PNG सुविधा वाले परिवारों को 90 दिनों के भीतर पूरी तरह PNG पर शिफ्ट होने के लिए कहा जा सकता है. यह समयसीमा जून 2026 के आस-पास पूरी होने की संभावना है.

इसके बाद:

PNG सुविधा वाले परिवारों को LPG सप्लाई बंद की जा सकती है

सरकार PNG को प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में बढ़ावा दे सकती है

अपना LPG कनेक्शन स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपको कोई मैसेज मिला है या आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

आधिकारिक वेरिफिकेशन पोर्टल mypngd.in पर जाएं

मोबाइल नंबर या LPG ID चुनें

जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें

OTP के जरिए वेरिफाई करें

देखें कि आपके नाम पर LPG कनेक्शन लिंक है या नहीं

अन्य तरीके:

अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें

कस्टमर केयर से संपर्क करें

पुराने बुकिंग या सब्सिडी SMS चेक करें

अगर कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता, तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं:

कनेक्शन परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो

मोबाइल नंबर अपडेट न हो

कनेक्शन पहले से निष्क्रिय या सरेंडर किया जा चुका हो

PNG कनेक्शन के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आप PNG पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कई कंपनियां तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा रही हैं. इनमें IGL, महानगर गैस लिमिटेड, GAIL गैस लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं.

क्या है आवेदन प्रक्रिया:

संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर जाएं

व्यक्तिगत और एड्रेस डिटेल्स भरें

पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ अपलोड करें

इंस्टॉलेशन फीस जमा करें

आवेदन सबमिट करें

मंजूरी मिलने के बाद तकनीशियन आपके घर में पाइपलाइन और गैस मीटर इंस्टॉल करेंगे.

आपके लिए इसका क्या मतलब है?

यह नियम भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. हालांकि, इससे कुछ परिवारों को असुविधा हो सकती है, लेकिन सरकार का उद्देश्य गैस सप्लाई को स्थिर रखना और जरूरतमंद परिवारों तक LPG पहुंचाना है.

अगर आपके घर में अभी LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, तो आपको: