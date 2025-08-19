HDFC बैंक के करोड़ों कस्‍टमर के लि‍ए बड़ा अपडेट, 7 घंटे के ल‍िए ठप रहेंगी ये सर्व‍िस; कैसे होगा काम?
Advertisement
trendingNow12888473
Hindi Newsबिजनेस

HDFC बैंक के करोड़ों कस्‍टमर के लि‍ए बड़ा अपडेट, 7 घंटे के ल‍िए ठप रहेंगी ये सर्व‍िस; कैसे होगा काम?

HDFC Bank Maintenance: एचडीएफसी बैंक की तरफ से इस हफ्ते के आख‍िर में तकनीकी मेंटीनेंस क‍िया जा रहा है. इस कारण बैंक की कुछ सर्व‍िस बंद रहेंगी. बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि कौन-कौन सी सर्व‍िस इस दौरान काम नहीं करेंगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HDFC बैंक के करोड़ों कस्‍टमर के लि‍ए बड़ा अपडेट, 7 घंटे के ल‍िए ठप रहेंगी ये सर्व‍िस; कैसे होगा काम?

HDFC Bank Services: अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्‍टमर हैं और आपका अकाउंट बैंक की क‍िसी भी ब्रांच में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की तरफ से अपने कस्‍टमर को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 22 अगस्त 2025 और 23 अगस्त 2025 के बीच कुछ कस्‍टमर सर्व‍िस जैसे व्हाट्सएप चैट बैंक‍िंग और एसएमएस बैंक‍िंग को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार बैंक अपने सिस्टम को बेहतर करने के लि‍ए कुछ जरूरी अपडेट कर रहा है. इस कारण कुड समय के लि‍ए यह अस्थायी रुकावट रहेगी. बैंक की तरफ से उठाए जा रहे इस कदम का मकसद कस्‍टमर के बैंकिंग एक्‍सपीर‍ियंस को बेहतर करना है.

कौन-कौन सी सर्व‍िस बंद रहेंगी?

एचडीएफसी बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि बैंक की कुछ सर्व‍िस 22 अगस्त 2025 की रात 11 बजे से 23 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे तक (7 घंटे) के लि‍ए बंद रहेंगी. इस दौरान फोन बैंकिंग (IVR), ईमेल सपोर्ट, सोशल मीडिया पर मदद, व्हाट्सएप चैट बैंकिंग और एसएमएस बैंक‍िंग की सर्व‍िस काम नहीं करेगी. हालांकि, कार्ड खोने या अकाउंट से जुड़ी श‍िकायतें दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर हमेशा की तरफ काम करता रहेगा.

यह भी पढ़ें: HDFC बैंक ने बदले कैश ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक तक के नियम, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

कौन-कौन सी सुव‍िधा उपलब्‍ध रहेगी?
टेक्‍न‍िकल मेंटीनेंस के दौरान ग्राहकों की तरफ से कुछ सर्व‍िस को यूज क‍िया जा सकेगा. इन सर्व‍िस में फोन बैंकिंग एजेंट सर्व‍िस यानी एजेंट से बात कर सकते हैं. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग, पेजैप (PayZapp) और माईकार्ड्स (MyCards) की सुव‍िधा उपलब्‍ध रहेगी.

200 से ज्‍यादा बैंकिंग सर्व‍िस को यूज कर सकेंगे
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के कस्‍टमर नेटबैंकिंग के जरिये कभी भी, कहीं से भी 200 से ज्‍यादा बैंकिंग सर्व‍िस का यूज कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट के अनुसार यह सर्व‍िस सभी अकाउंटहोल्‍डर के लिए ऑटोमेट‍िक शुरू हो जाती है. इसके लि‍ए क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगता. आप अपने मोबाइल नंबर के जर‍िये कुछ आसान स्टेप्स में नेट बैंक‍िंग सर्व‍िस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस-

यह भी पढ़ें: HDFC के सेव‍िंग मैक्‍स अकाउंट में एवरेज बैलेंस ल‍िमि‍ट ₹25000, ICICI ने भी बदला न‍ियम

> सबसे पहले कस्‍टमर आईडी दर्ज करें
> रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल नंबर को कन्‍फर्म करें
> मोबाइल पर पर आने वाले ओटीपी दर्ज करें
> डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी दर्ज करें
> अब नया आईपिन सेट करें
> इसके बाद नए बनाए गए आईपिन का यूज करके नेटबैंकिंग में लॉगइन करें

FAQ
सवाल: एचडीएफसी बैंक की सर्व‍िस कब काम नहीं करेंगी?
जवाब: एचडीएफसी बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 22 अगस्‍त की रात से 23 अगस्‍त की सुबह तक बैंक की कुछ सर्व‍िस उपलब्‍ध नहीं होंगी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

HDFC bank

Trending news

मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
US trade rules on Indian seafood
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
;