HDFC Bank Services: अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्‍टमर हैं और आपका अकाउंट बैंक की क‍िसी भी ब्रांच में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की तरफ से अपने कस्‍टमर को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 22 अगस्त 2025 और 23 अगस्त 2025 के बीच कुछ कस्‍टमर सर्व‍िस जैसे व्हाट्सएप चैट बैंक‍िंग और एसएमएस बैंक‍िंग को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार बैंक अपने सिस्टम को बेहतर करने के लि‍ए कुछ जरूरी अपडेट कर रहा है. इस कारण कुड समय के लि‍ए यह अस्थायी रुकावट रहेगी. बैंक की तरफ से उठाए जा रहे इस कदम का मकसद कस्‍टमर के बैंकिंग एक्‍सपीर‍ियंस को बेहतर करना है.

कौन-कौन सी सर्व‍िस बंद रहेंगी?

एचडीएफसी बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि बैंक की कुछ सर्व‍िस 22 अगस्त 2025 की रात 11 बजे से 23 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे तक (7 घंटे) के लि‍ए बंद रहेंगी. इस दौरान फोन बैंकिंग (IVR), ईमेल सपोर्ट, सोशल मीडिया पर मदद, व्हाट्सएप चैट बैंकिंग और एसएमएस बैंक‍िंग की सर्व‍िस काम नहीं करेगी. हालांकि, कार्ड खोने या अकाउंट से जुड़ी श‍िकायतें दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर हमेशा की तरफ काम करता रहेगा.

यह भी पढ़ें: HDFC बैंक ने बदले कैश ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक तक के नियम, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

कौन-कौन सी सुव‍िधा उपलब्‍ध रहेगी?

टेक्‍न‍िकल मेंटीनेंस के दौरान ग्राहकों की तरफ से कुछ सर्व‍िस को यूज क‍िया जा सकेगा. इन सर्व‍िस में फोन बैंकिंग एजेंट सर्व‍िस यानी एजेंट से बात कर सकते हैं. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग, पेजैप (PayZapp) और माईकार्ड्स (MyCards) की सुव‍िधा उपलब्‍ध रहेगी.

200 से ज्‍यादा बैंकिंग सर्व‍िस को यूज कर सकेंगे

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के कस्‍टमर नेटबैंकिंग के जरिये कभी भी, कहीं से भी 200 से ज्‍यादा बैंकिंग सर्व‍िस का यूज कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट के अनुसार यह सर्व‍िस सभी अकाउंटहोल्‍डर के लिए ऑटोमेट‍िक शुरू हो जाती है. इसके लि‍ए क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगता. आप अपने मोबाइल नंबर के जर‍िये कुछ आसान स्टेप्स में नेट बैंक‍िंग सर्व‍िस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस-

यह भी पढ़ें: HDFC के सेव‍िंग मैक्‍स अकाउंट में एवरेज बैलेंस ल‍िमि‍ट ₹25000, ICICI ने भी बदला न‍ियम

> सबसे पहले कस्‍टमर आईडी दर्ज करें

> रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल नंबर को कन्‍फर्म करें

> मोबाइल पर पर आने वाले ओटीपी दर्ज करें

> डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी दर्ज करें

> अब नया आईपिन सेट करें

> इसके बाद नए बनाए गए आईपिन का यूज करके नेटबैंकिंग में लॉगइन करें

FAQ

सवाल: एचडीएफसी बैंक की सर्व‍िस कब काम नहीं करेंगी?

जवाब: एचडीएफसी बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 22 अगस्‍त की रात से 23 अगस्‍त की सुबह तक बैंक की कुछ सर्व‍िस उपलब्‍ध नहीं होंगी.