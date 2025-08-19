ट्रेन टिकट एक और दर्जनभर बैग...अब नहीं चलेगा, सफर से पहले रेलवे तौलेगा आपका सामान, AC,स्लीपर में लगेज की लिमिट तय, वरना 6 गुना फाइन
Advertisement
trendingNow12887729
Hindi Newsबिजनेस

ट्रेन टिकट एक और दर्जनभर बैग...अब नहीं चलेगा, सफर से पहले रेलवे तौलेगा आपका सामान, AC,स्लीपर में लगेज की लिमिट तय, वरना 6 गुना फाइन

Indian Railway: रेलवे ने ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए एयरपोर्ट वाला नियम लागू करने का फैसला किया है. विमान की तरह अब ट्रेन में भी तय सीमा ने अधिक लगेज ले जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. इसका मकसद न केवल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 19, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन टिकट एक और दर्जनभर बैग...अब नहीं चलेगा, सफर से पहले रेलवे तौलेगा आपका सामान, AC,स्लीपर में लगेज की लिमिट तय, वरना 6 गुना फाइन

Indian Railway Luggage Limit: भारतीय रेलवे बड़े-बड़े बदलाव कर रहा है. वेटिंग टिकट से लेकर तत्काल टिकट के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं. रिजर्वेशन चार्ज का समय बदल दिया गया. टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन में सफर करने के नियमों में बदलाव किए गए हैं.  अब यात्रियों के सामानों को लेकर नया नियम लागू हो रहा है . अब आप पहले की तरह जितना मर्जी हो उतना सामान अपने साथ नहीं ला सकेंगे. एक टिकट और चार बैग लेकर चलने वाले यात्रियों को अब झटका लगेगा. अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान बैगेज को लेकर यात्रियों के बीच विवाद हो जाता है. अब रेलवे ने इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है.  

Train Luggage Rules: ट्रेन में लगेगा प्लेन वाला नियम  

रेलवे ने ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए एयरपोर्ट वाला नियम लागू करने का फैसला किया है. विमान की तरह अब ट्रेन में भी तय सीमा ने अधिक लगेज ले जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. इसका मकसद न केवल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि यात्रा को और व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ रेलवे की आमदनी बढ़ाना है.  रेलवे ने इसकी शुरुआत कर दी है. जिसका पायलट प्रोजेक्ट प्रयागराज जंक्शन से हो रहा है.   सस्ते ट्रेन टिकट का जुगाड़, बुकिंग पर 20% का डिस्काउंट....क्या है रेलवे का 'राउंड ट्रिप पैकेज', कैसे एक साथ बुक करें आने-जाने की टिकट, पूरी डिटेल

 

Indian Railway Luggage Limit: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं ? 

लगेज को लेकर रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रही है. जिस तरह से एयरलाइंस में वजन का नियम है, उसी तरह से अब ट्रेनों में भी होगा. अगर लिमिट से ज्यादा सामान लेकर फ्लाइट में गए तो एयरपोर्ट पर ही आपको तय सीमा से अधिक वजन के लिए पैसा भरना होता है. ठीक उसी तरह से अब रेलवे स्टेशनों पर भी आपके सामान की तौल और स्क्रीनिंग होगी. स्टेशन पर यात्रियों के बैग का वजन किया जाएगा. तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को एक्सट्रा चार्ज भरना होगा.  

What is Railway Luggage Rules: एसी, स्लीपर,जनरल, किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं ?  

उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशनों पर सामान के साइज और वजन की स्क्रीनिंग होगी. इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी. सामान का वजन लेने के बाद ही आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी. अधिक सामान रहा तो जुर्माना भरना होगा.  फर्स्ट एसी वाले यात्री 70 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो , थर्ड एसी में 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. जबकि स्लीपर क्लास में 40 किलो और  जनरल और सेकंड सिटिंग क्लास में 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.   

Train luggage Price: कितना लगेगा चार्ज  

सिर्फ वजन नहीं बैग का साइज भी चेक होगा. अगर किसी यात्री का बैग इतना बड़ा है कि वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है तो उस पर भी पेनल्टी भरनी होगी.  अगर किसी यात्री के पास बुकिंग से ज्यादा सामान पाया जाता है तो उसे पर रेलवे के नियम के मुताबिक चार्ज भरना होगा, जो सामान्य से डेढ़ गुना ज्यादा होगा.  पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे चलाया जाएगा, फिर बाद में इसे सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा. अगर आपको बहुत अधिक सामान लेकर चलना है तो आप लगेज बुक कर सकते हैं.  

 
   
 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
;