Bank Merger: RBI ने 4 सहकारी बैंकों का किया मेगा मर्जर, इन दो के मिट गए नामों-निशान, खाते में जमा आपके पैसों का क्या होगा ? जानिए सबकुछ

Bank Merger: बैंक के मर्जर की खबरें काफी चर्चा में है. सरकार मजबूत बैंकिंग सिस्टम बनाने, बैंकों के एनपीए को कम करने और भारतीय बैंकों को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए छोटे सरकारी बैंकों के विलय की योजना बना रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 16, 2025, 01:46 PM IST
Bank Merger: बैंक के मर्जर की खबरें काफी चर्चा में है. सरकार मजबूत बैंकिंग सिस्टम बनाने, बैंकों के एनपीए को कम करने और भारतीय बैंकों को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए छोटे सरकारी बैंकों के विलय की योजना बना रही है. एक तरफ सरकारी बैंकों के विलय की तैयारी की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 4 सहकारी बैंकों के विलय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 15 दिसंबर से गुजरात के 4 को ऑपरेटिव बैंकों का मर्जर कर दिया गया है. 12 दिसंबर से बैंको के इस विलय को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.  

किन-किन बैंकों का हुआ मर्जर  

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुजरात में कुल 4 बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है. 15 दिसंबर से इस विलय को मंजूरी दे दी गई. अलग- अलग नोटिफिकेशन के जरिए बैंकों के मर्जर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) 1949 के प्रावधानों के तहत इस विलय को मंजूरी मिल गई और इसके साथ ही 15 दिसंबर से दो बैंकों के नाम के बोर्ड गायब हो गए.  

जिन बैंकों का विलय हुआ उसमें सभी गुजरात के सहकारी बैंक है. आरबीआई ने मजबूत बैंकिंग सिस्टम तैयार करने के लिए बैंको के विलय को मंजूरी दी. इस मर्जर का मकसद सहकारी बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देना है. बैंकों की आपसी सहमति यानी स्वैच्छिक के साथ इस विलय को पूरा किया गया. आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 44A के तहत अमोद के द अमोद नागरिक कोऑपरेटिव बैंक (The Amod Nagric Co-operative Bank) को द भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक  (The Bhuj Mercantile Co-operative Bank)में मर्ज कर दिया. इसी तरह से अहमदाबाद के अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक (Amarnath Co-operative Bank) लिमिटेड को द कलुपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक (Kalupur Commercial Co-operative Bank) लिमिटेड अहमदाबाद में विलय की मंजूरी मिली.  

खाताधारकों की जमापूंजी का क्या होगा

बैंकों के विलय से खाताधारकों या उनकी जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा.  जिन ग्राहकों के बैंक का विलय दूसरे बैंक के साथ हो गया है, उनका सिर्फ नाम-पता बदलेगा. बैंक में जमा पैसों या फिर लोन या फिर एफडी की ब्याज दरों का फिलहाल कोई असर नहीं होगा. RBI ने  साफ किया है कि इस मर्जर का बैंकों के मौजूदा ग्राहकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. चाहें बैंक का मर्जर हो गया हो, लेकिन आपकी सेविंग पूरी तरह से सुरक्षित है. हालांकि आपको नए चेकबुक, पासबुक के लिए थोड़े कागजी काम करवाने पड़ सकते हैं.  

