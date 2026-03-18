Civil Aviation Ministry: हवाई यात्रा के लिस सीटों के एक्स्ट्रा चार्ज और एक ही पीएनआर की सीटों को अलग-अलग अलॉट करने पर यात्रियों की तरफ से लंबे समय से शिकायत की जा रही थी. अब इस पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है.
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Airline Passengers: अगर आप भी अक्सर प्लेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि हर फ्लाइट की कम से कम 60 फीसदी सीटों को बिना किसी अतिरिक्त सीट सिलेक्शन चार्ज के रखना होगा. यह फैसला ऐसे यात्रियों की शिकायतों के बाद लिया गया है जो सोशल मीडिया पर एयर लाइंस के जरिये गलत तरीके से चार्ज लेने का आरोप लगा रहे थे.
दरअसल, अभी तक कई एयरलाइंस विंडो सीट और एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट लेने पर ज्यादा चार्ज वसूलती थीं. केवल बीच की कुछ सीटें और पिछली पंक्ति की सीटें फ्री होती थीं. सरकार की तरफ से लागू किये गए नए नियम के बाद यात्रियों को कम से कम 60% सीटें बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए सिलेक्ट करने की आजादी मिलेगी.
सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम यह उठाया गया है कि अब यदि एक ही PNR (टिकट) पर कई यात्री हैं तो उन्हें आस-पास ही सीटें दी जाएंगी. अभी तक फैमिली, छोटे बच्चे या ग्रुप में सफर करने वाले लोग लंबे समय से इस समस्या से परेशान थे. कई बार दूसरे यात्री आपस में सीट एक्सचेंज करने से मना कर देते थे, जिससे यात्रियों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था. नए नियम के लागू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी.
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि फ्लाइट में देरी, कैंसिलेशन और बोर्डिंग से इनकार करने जैसे मामलों में यात्रियों के अधिकारों की पूरी जानकारी उनकी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग पोर्टल और एयरपोर्ट काउंटर पर दिखाई देनी चाहिए.
इसके अलावा एयरलाइंस को खेल से जुड़ा सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पालतू जानवारों को ले जाने के लिए स्पष्ट पॉलिसी बनानी होगी. पहले इस तरह के नियमों में बहुत ही भ्रम और मनमानी थी. नए सिस्टम में नियमों पर सेफ्टी के साथ यात्रियों की अनुकूलता पर भी फोकस किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए अब इन अधिकारों से जुड़ी जानकारी हिंदी और दूसरी रीजनल लैंग्वेंज में दी जाएगी.
आपको बता दें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है. देश में रोजाना 5 लाख से ज्यादा यात्री हवाई यात्रा करते हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यात्री सुविधा पर खास ध्यान है. इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने UDAN कैफे, फ्लायब्रेरी और एयरपोर्ट पर फ्री वाई-फाई जैसी सर्विस को शुरू किया है.