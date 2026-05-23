हवाई यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत! फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन पर मनमानी वसूली की जांच करेगी सरकार

Good News for Air Travellers : ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा वसूले जा रहे कथित भारी-भरकम कैंसिलेशन चार्जेस की जांच के आदेश दिए हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभाग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को मामले की जांच करने को कहा है.

सरकार करेगी जांच

I have directed the Department of Consumer Affairs and CCPA to investigate whether online ticket booking platforms are imposing excessive cancellation charges on consumers, beyond what is charged by airlines or disclosed at the time of booking. Have directed them to check other… https://t.co/Ctufn1oorD — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) May 23, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ये पता लगाएगी कि क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म यात्रियों से एयरलाइंस द्वारा तय शुल्क से ज्यादा कैंसिलेशन फीस वसूल रहे हैं या बुकिंग के समय पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं. सरकार का कहना है कि इस तरह की प्रथाएं पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के भरोसे को कमजोर करती हैं और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है.

कैंसिलेशन चार्ज केवल 299 रुपये!

ये मामला तब चर्चा में आया जब बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने Agoda के जरिए दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुक की थी. लेकिन, गलती से नवी मुंबई चुन लिया. टिकट कैंसिल करने पर प्लेटफॉर्म ने करीब 6,335 रुपये की टिकट पर 4,764 रुपये काटने की बात कही, जबकि एयरलाइन की वेबसाइट पर कैंसिलेशन चार्ज केवल 299 रुपये दिख रहा था.

इस मामले के वायरल होने के बाद सरकार ने कई ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की जांच के आदेश दिए हैं. CCPA यह भी जांच करेगी कि क्या यात्रियों को सभी चार्जेस की जानकारी पहले से दी जा रही है या नहीं. अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. सरकार का मानना है कि इस कदम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को मनमानी कैंसिलेशन फीस से राहत मिल सकेगी.