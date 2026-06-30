GST Appeal Deadline Extended: अब इस रीताख तक कर सकेंगे अपील, सरकार ने दी राहत

GST Appeal Deadline Extended: अगर आप 30 जून की समयसीमा से पहले अपनी GST अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे थे, तो आपके लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ा दी है.
अब टैक्सपेयर 31 जुलाई 2026 तक अपनी अपील दाखिल कर सकेंगे.
ये निर्णय अलग-अलग शेयर होल्डर के अनुरोधों के बाद लिया गया है. बता दें, वर्तमान में GSTAT में 4.80 लाख मामले लंबित हैं. सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि अपीलों की संख्या में अचानक आई भारी बढ़ोतरी के कारण ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें सामने आई थीं. पहले ये अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई थी.
कई लोगों ने बताया कि अंतिम तारीख के करीब बड़ी संख्या में करदाता अपनी अपीलें दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे. इससे GSTAT पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं सामने आईं. सरकार के अनुसार, अंतिम तिथि से पहले के हफ्तों में अपील दाखिल करने वालों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई. इसके कारण ऑनलाइन सिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ गया है.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि मूल अंतिम तिथि से पहले के अंतिम 15 दिनों में लगभग 30,000 अपीलें दाखिल की गईं. सबसे व्यस्त दिनों में GSTAT पोर्टल पर एक ही दिन में करीब 5,500 अपीलें दर्ज हुईं. भारी ट्रैफिक के कारण पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आईं. इसके चलते सरकार ने करदाताओं को अतिरिक्त समय देने का फैसला किया.
समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा करते हुए सरकार ने करदाताओं को याद दिलाया कि अपील दाखिल करने की मूल अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 को ही अधिसूचित कर दी गई थी. इससे करदाताओं को अपनी तैयारी और अपील दाखिल करने के लिए कई महीनों का समय मिला था.
इसका नोटिफिकेशन सितंबर 2025 में जारी किया गया था. अब संशोधित समयसीमा के अनुसार टैक्सपेयर को अपील दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. ये निर्णय अलग-अलग शेयर होल्डर के अनुरोधों के बाद लिया गया है.