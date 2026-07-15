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महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 7.5 HP तक के कृषि पंपों का ₹48,000 करोड़ बकाया बिजली बिल होगा माफ

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने हमेशा किसानों और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनावी माहौल न होने के बावजूद अपना वादा निभाते हुए किसानों के हित में फैसले लिए हैं.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Gaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:48 PM IST
महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 7.5 HP तक के कृषि पंपों का ₹48,000 करोड़ बकाया बिजली बिल होगा माफ
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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