/महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, 7.5 HP तक के कृषि पंपों का ₹48,000 करोड़ बकाया बिजली बिल होगा माफ

Big Relief for Maharashtra Farmers : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक के कृषि पंपधारक किसानों का करीब 48,000 करोड़ का पुराना बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा. इसके साथ ही इन किसानों की बिजली बिल की पूरी देनदारी समाप्त कर दी जाएगी.
मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने हमेशा किसानों और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनावी माहौल न होने के बावजूद अपना वादा निभाते हुए किसानों के हित में फैसले लिए हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले ही 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी और नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 50,000 प्रोत्साहन अनुदान देने का फैसला कर चुकी है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर योजना में संशोधन करते हुए करीब 12 लाख अतिरिक्त किसानों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, एल-नीनो की परिस्थितियों को देखते हुए चालू वर्ष का ऋण चुकाने की शर्त भी हटा दी गई है.
फडणवीस ने कहा कि कर्जमाफी स्थायी समाधान नहीं, बल्कि किसानों को तत्काल राहत देने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि यदि बार-बार कर्जमाफी की जरूरत पड़ रही है तो कृषि क्षेत्र की मूल समस्याओं का समाधान करना होगा. इसके लिए सरकार आधुनिक खेती, सिंचाई और नई तकनीक पर निवेश कर रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष के अंत तक राज्य के सभी किसानों को दिन में 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र के लिए 95,000 करोड़ की व्यवस्था कर रही हैं, जो कर्जमाफी से अलग है. साथ ही, राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को स्थायी समाधान देने के लिए नदी जोड़ परियोजना जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में महाराष्ट्र का कोई भी जिला स्थायी सूखे की मार न झेले. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की खेती को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और उत्पादक बनाना है.