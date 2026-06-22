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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी; 631 किलोमीटर रूट पर लगेगा 'कवच', ₹270 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

रेलवे के मुताबिक, ये परियोजना ईस्ट कोस्ट रेलवे के छह महत्वपूर्ण रेलखंडों- बाघुआपाल-बुढ़ापंक, हरिदासपुर-पारादीप, खुर्दा रोड-बालांगीर, नौपाड़ा-गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ और बोब्बिली-सलूर-को कवर करेगी.

Published: Jun 22, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:49 PM IST
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी; 631 किलोमीटर रूट पर लगेगा 'कवच', ₹270 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी
Image Credit: X/social media

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