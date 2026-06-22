रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी; 631 किलोमीटर रूट पर लगेगा 'कवच', ₹270 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

रेलवे के मुताबिक, इस परियोजना से ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में यात्री एवं मालगाड़ी संचालन को बड़ा लाभ मिलेगा, साथ ही रेलवे के सुरक्षा ढांचे को और मजबूती मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के सीकर जिले में प्रस्तावित खाटू श्यामजी-सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की.