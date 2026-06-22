रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी; 631 किलोमीटर रूट पर लगेगा 'कवच', ₹270 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे के 631 रूट किलोमीटर (RKm) पर 'कवच' सिस्टम लगाने के लिए ₹270 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी है. रेलवे ने सोमवार, 22 जून को इसकी आधिकारिक घोषणा की है.
रेलवे के मुताबिक, ये परियोजना ईस्ट कोस्ट रेलवे के छह महत्वपूर्ण रेलखंडों- बाघुआपाल-बुढ़ापंक, हरिदासपुर-पारादीप, खुर्दा रोड-बालांगीर, नौपाड़ा-गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ और बोब्बिली-सलूर-को कवर करेगी.
रेलवे ने बताया कि ये मंजूरी देशभर में LTE आधारित कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ 'कवच' प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है. 'कवच' भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है. ये सिग्नल की अनदेखी, ओवरस्पीडिंग और ट्रेन टक्कर जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करता है.
ये सिस्टम ट्रेन की गति और संचालन पर लगातार नजर रखती है और किसी भी खतरे की स्थिति में खुद ही ब्रेक लगाकर दुर्घटनाओं को रोकती है. इसके अलावा घने कोहरे और खराब मौसम में भी ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है, जिससे समयपालन और सेवा की विश्वसनीयता बढ़ती है.
रेलवे के मुताबिक, इस परियोजना से ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में यात्री एवं मालगाड़ी संचालन को बड़ा लाभ मिलेगा, साथ ही रेलवे के सुरक्षा ढांचे को और मजबूती मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के सीकर जिले में प्रस्तावित खाटू श्यामजी-सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की.
इसके अलावा, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस नई ट्रेन सेवा से राजस्थान और बिहार के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया है. इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.