चट्टानें, घाटियां और खतरनाक ढलान... 51 km का सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक बनाकर भारतीय रेलवे ने कायम की नई मिसाल

Hindi Newsबिजनेस

भारत के उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों में जहां जरा-सी बारिश भूस्खलन करवा देती है और जहां दुर्गम घाटियां इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं, वहीं भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा.

Sep 13, 2025, 07:49 AM IST
भारत के उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों में जहां जरा-सी बारिश भूस्खलन करवा देती है और जहां दुर्गम घाटियां इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं, वहीं भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा. मिजोरम का बैराबी–सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट न सिर्फ एक ट्रैक है, बल्कि यह सपनों, संघर्ष और अदम्य इच्छाशक्ति की कहानी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर वे मिजोरम को तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा देंगे, जिसमें सैरांग–दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग–गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग–कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं. इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजॉल पहली बार सीधे दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी से रेल मार्ग से जुड़ जाएगी.

8,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी यह 51 किमी लंबी लाइन भारत की सबसे कठिन प्रोजेक्ट में गिनी जा रही है. यहाँ 153 पुल बनाए गए हैं जो गहरी घाटियों और नदियों पर खड़े हैं. 45 सुरंगें काटी गई हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी सुरंग लगातार 12.8 किमी लंबी है. सबसे खास 114 मीटर ऊंचा पियर ब्रिज है, जो दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल पुल है. इन स्ट्रक्चर ने मिलकर न सिर्फ पहाड़ों को जोड़ा बल्कि इतिहास रच दिया.

सफर हुआ आसान, समय और पैसा दोनों की बचत
अब तक आइजॉल से सिलचर तक की सड़क यात्रा सात घंटे से कम नहीं होती थी. लेकिन रेल मार्ग बनने के बाद यह दूरी महज तीन घंटे में पूरी होगी. ट्रेनों की गति 100 किमी प्रति घंटे तक होगी, जिससे मरीजों, छात्रों और व्यापारियों को तेज, सुरक्षित और सस्ता सफर मिलेगा.

मिजोरम की अर्थव्यवस्था में नई जान
करीब 25,000 करोड़ रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वाली मिजोरम की अर्थव्यवस्था को इस रेलवे से 2–3% तक की एक्स्ट्रा सालाना वृद्धि मिलने का अनुमान है. इससे राज्य को 500–700 करोड़ रुपये तक की एक्स्ट्रा आमदनी हो सकती है.
* लॉजिस्टिक्स लागत में 30–40% की कमी आएगी.
पेट्रोल, सीमेंट और किराना जैसे सामान 10–20% तक सस्ते होंगे.
किसानों की फसल का 25–30% तक का नुकसान घटकर आधा रह जाएगा.

रोजगार, पर्यटन और व्यापार के नए अवसर
निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिला. अब अनुमान है कि हर साल 3000-5000 रोजगार और पैदा होंगे. पर्यटकों की संख्या भी अगले पांच सालों में 40–50% तक बढ़ सकती है, जिससे मिजोरम के पारंपरिक त्योहार और नेचुरल ब्यूटी पूरे भारत में और लोकप्रिय होंगे. रणनीतिक दृष्टि से भी यह रेल लाइन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए अहम है. यह मिजोरम को म्यांमार के सित्तवे पोर्ट और आगे दक्षिण-पूर्व एशिया के व्यापारिक रास्तों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है.

मुश्किलों से मिली जीत
इस परियोजना में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी. बारिश, भूस्खलन, जमीन का खिसकना और 2023 में पुल गिरने की दुखद घटना जिसमें 26 लोगों की जान गई. लेकिन इन सबके बावजूद इंजीनियरों और मजदूरों ने हार नहीं मानी. पर्यावरण को बचाने के लिए लंबे सुरंग और ऊंचे पुल बनाए गए ताकि जंगल और गांवों को कम से कम नुकसान पहुँचे.

