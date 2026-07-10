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आम लोगों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बदले नियम, जनवरी 2027 से बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेंगी कफ सिरप

नए नियम के अनुसार, जिन ओरल दवाओं में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल हो और बोतल का आकार 30 मिलीलीटर से अधिक हो. उन्हें अब ओवर-द-काउंटर (OTC) नहीं बेचा जाएगा. इन दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 10, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:24 PM IST
आम लोगों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बदले नियम, जनवरी 2027 से बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेंगी कफ सिरप
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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