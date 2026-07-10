/आम लोगों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बदले नियम, जनवरी 2027 से बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेंगी कफ सिरप

हालांकि अधिसूचना में इसकी स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है. लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम अल्कोहल युक्त कफ सिरप और अन्य दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है. कई मामलों में इन दवाओं का इस्तेमाल इलाज के बजाय नशे के लिए किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद लिया गया है. सरकार का उद्देश्य दवाओं के जिम्मेदार और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना, दवा नियमन को मजबूत करना और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.