क्रिकेटप्रेमियों को तगड़ा झटका! स्टेडियम से लाइव IPL मैच देखने का मजा होगा महंगा, अब फैंस को कैसे खींचेंगी फ्रेंचाइजी?

क्रिकेटप्रेमियों के लिए आईपीएल मैच का लाइव रोमांच अब जेब पर और ज्यादा भारी पड़ने वाला है. जीएसटी काउंसिल ने आईपीएल मैचों के टिकट पर टैक्स को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है. इसका सीधा असर टिकट की कीमतों पर पड़ेगा और फैंस को स्टेडियम में जाकर मैच देखने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान उन फ्रेंचाइजियों को होगा जो मेट्रो शहरों से बाहर खेलती हैं और जिनके स्टेडियम की क्षमता कम है. द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने साफ कहा कि हमारी टिकटिंग आय पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि 40% जीएसटी बेहद ज्यादा है. छोटे शहरों में लोगों की भुगतान क्षमता मेट्रो के मुकाबले कम होती है. स्टैंड टिकट्स से ही हमारी 85-90% टिकटिंग कमाई होती है, ऐसे में वहां कीमत बढ़ने से दर्शकों की संख्या घट सकती है.

टिकट की कीमतें कहां तक पहुंचेंगी?

फिलहाल आईपीएल मैचों के टिकट 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये से ज्यादा तक उपलब्ध होते हैं. लेकिन अब टैक्स बढ़ने के बाद टिकटों की कीमतें खुद-ब-खुद बढ़ जाएंगी. ऐसे में परिवार के साथ मैच देखने जाना कई लोगों के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है.

फ्रेंचाइजियों की चिंता और स्ट्रेटेजी

फ्रेंचाइजियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे कैसे स्टेडियम की सीटें भरें. अगर दर्शक कम हुए तो न सिर्फ टिकटिंग रेवेन्यू प्रभावित होगा बल्कि मैदान का माहौल भी फीका पड़ेगा, जो टीवी दर्शकों के लिए भी रोमांच को कम कर सकता है. यही वजह है कि टीम मालिक अब नई स्ट्रेटेजी बनाने में जुट गए हैं. इनमें डिस्काउंट ऑफर, कॉम्बो पैकेज या फैन एंगेजमेंट एक्टिविटी जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं.

क्या बहुत बड़ा नुकसान होगा?

विशेषज्ञ मानते हैं कि असर जरूर होगा, लेकिन बहुत गंभीर नहीं. डी एंड पी एडवाइजरी के मैनेजिंग पार्टनर संतोष एन के अनुसार, टैक्स बढ़ने से प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि पहले भी 28% जीएसटी लागू था. असल चुनौती यह है कि रियल मनी गेमिंग पर बैन से पहले ही स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू पर दबाव है और ऐसे समय पर यह टैक्स बढ़ोतरी सही नहीं रही.

फैंस पर दोहरी मार

जहां एक ओर बढ़ती टिकट कीमतें दर्शकों की जेब पर बोझ डालेंगी, वहीं दूसरी ओर फ्रेंचाइजियों को भी रेवेन्यू में गिरावट की चिंता सताएगी. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या फ्रेंचाइजियां मिलकर जीएसटी काउंसिल से राहत की मांग करती हैं या फिर फैंस को आकर्षित करने के लिए नई प्लानिंग पेश करती हैं.