इलेक्ट्रिक कार मालिकों को बड़ा झटका! पेट्रोल से 72% महंगा हुआ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसा क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनके मालिकों के लिए एक बुरी खबर है. पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में ईवी का इंश्योरेंस अब औसतन 72% महंगा हो गया है. जहां पेट्रोल कार का सालाना औसत इंश्योरेंस प्रीमियम लगभग 2895 AED (करीब 65,000 रुपये) है, वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए यह बढ़कर 4992 AED (करीब 1.12 लाख रुपये) तक पहुंच गया है. ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है?

महंगे इंश्योरेंस के पीछे की बड़ी वजहें

इंश्योरेंस मार्केट के जानकारों के मुताबिक, ईवी के महंगे होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है रिपेयर कॉस्ट और बैटरी से जुड़ी समस्याएं. ईवी की बैटरी और अन्य विशेष पुर्जे अक्सर इंटरनेशनल मार्केट पर मंगाने पड़ते हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है. UAE में अभी सीमित रिपेयर सेंटर्स ही हैं, जो मरम्मत प्रक्रिया को लंबा और महंगा बना देते हैं. इसके अलावा, अप्रैल 2024 की बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए. पानी से बैटरी खराब होने के कई मामले सामने आए, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों को बड़े क्लेम चुकाने पड़े. यही वजह है कि प्रीमियम दरें बढ़ा दी गईं.

तेजी से बढ़ रहा EV मार्केट

महंगे इंश्योरेंस के बावजूद, UAE में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. 2023 में नई कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 13% रही, जो 2021 में सिर्फ 0.7% थी. एक साल में 28,000 से 33,000 नई ईवी (प्लग-इन हाइब्रिड समेत) बाजार में आईं. सरकार और प्राइवेट सेक्टर तेजी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं. अबू धाबी में ADNOC और TAQA का संयुक्त प्रोजेक्ट 2030 तक 70,000 ईवी चार्जर लगाने का टारगेट रखता है. बैटरी तकनीक में सुधार से कई ईवी एक चार्ज में 400 से 600 किमी तक चल सकती हैं.

यूज्ड EV मार्केट में भी उछाल

सस्ती कीमत और बैटरी वारंटी (8-10 साल) के भरोसे, सेकंड-हैंड ईवी मार्केट भी बढ़ रहा है. खरीदार अब बैटरी हेल्थ, वारंटी और चार्जिंग कम्पैटिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.