राम मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो श्रद्धालु हर साल देश के मंदिरों में करोड़ों का दान करते हैं, उनके अटूट व‍िश्‍वास को कैसे बहाल रखा जाए. जानकारों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपने फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि मंदिरों को चलाना या उनके रोजमर्रा के काम देखना सरकारों का काम नहीं है, फिर भी राज्य सरकारें इन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं. अयोध्या मामले का उदाहरण देते हुए जानकारों का कहना है कि महंत नृत्य गोपाल दास जी को छोड़कर ट्रस्ट में ज्यादातर बाहरी लोगों को शामिल किया गया. इन लोगों के पास मंदिर प्रशासन और इतने बड़े पैमाने पर आने वाले दान को संभालने का क‍िसी तरह का अनुभव नहीं था.