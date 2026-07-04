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तिरुपति में 1880 करोड़, वैष्णो देवी में 250 करोड़; इन मंद‍िरों में कौन संभालता है अरबों का चढ़ावा

Vaishno Devi Donation: देश के कई मंद‍िरों में हर साल सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये का दान आता है. लेक‍िन दान के इस पैसे को वहां कैसे मैनेज क‍िया जाता है? राम मंद‍िर का मामला सामने आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 04, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:40 AM IST
तिरुपति में 1880 करोड़, वैष्णो देवी में 250 करोड़; इन मंद‍िरों में कौन संभालता है अरबों का चढ़ावा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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