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Hindi Newsबिजनेसबंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग को दी हरी झंडी, DA पर सस्पेंस बरकरार; कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग को दी हरी झंडी, DA पर सस्पेंस बरकरार; कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह फैसला 18 मई को लिया गया. हालांकि, महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 19, 2026, 06:59 PM IST
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Big Update for Bengal Employees :  पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ता (DA) में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. ये फैसला 18 मई को कैबिनेट बैठक में लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने की. हालांकि, बैठक के बाद राज्य की महिला, बाल एवं समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट किया कि DA बढ़ोतरी का मुद्दा इस बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था. ऐसे में राज्य कर्मचारियों के लिए DA को लेकर इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है.

क्यों अहम है 7वें वेतन आयोग का गठन?

7वें वेतन आयोग के गठन को राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव और बढ़ोतरी की संभावना है. राज्य सरकार ने आखिरी बार फरवरी 2026 में अंतरिम बजट के दौरान DA में 4% की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 22% हो गया. इससे पहले अप्रैल 2025 में DA को 14% से बढ़ाकर 18% किया गया था. फिर भी, पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का DA अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम है, क्योंकि राज्य में अब तक 6वां वेतन आयोग ही लागू है.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

मंत्री अग्निमित्रा पॉल के अनुसार, 7वां राज्य वेतन आयोग सिर्फ राज्य सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसके दायरे में निम्न संस्थानों के कर्मचारी भी आएंगे-

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  • सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

  • स्थानीय निकाय और नगर निकाय

  • शिक्षा बोर्ड

  • सरकारी निगम और बोर्ड

  • राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं

सरकार ने कहा है कि आयोग के गठन और उसकी संरचना की विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी. हालांकि, इसे कब लागू किया जाएगा. इसकी तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है.

DA को लेकर कर्मचारियों की मांग जारी

राज्य सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी फिलहाल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत वेतन और भत्ते पा रहे हैं, जबकि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में बंगाल के कर्मचारियों को आशंका है कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो वेतन और DA का अंतर और बढ़ सकता है। DA विवाद का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है.

कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?

सातवें वेतन आयोग के तहत कुल 25 पे-लेवल तय किए गए हैं. वर्तमान व्यवस्था में शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 17,000 रुपये से शुरू होती है, जबकि उच्चतम स्तर पर ये लगभग 1,28,900 रुपये तक जाती है. इससे पहले लागू हुए छठे वेतन आयोग में पश्चिम बंगाल सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. ये कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने का आधार बना था.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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