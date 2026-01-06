Advertisement
trendingNow13065160
Hindi Newsबिजनेस1 अप्रैल से लागू हो जाएगा नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट, नए न‍ियम से आम आदमी के ल‍िये क्‍या बदलेगा?

1 अप्रैल से लागू हो जाएगा नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट, नए न‍ियम से आम आदमी के ल‍िये क्‍या बदलेगा?

Income Tax Act 1961: सरकार की तरफ से दो महीने बाद नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट 2025 को लागू क‍िया जाएगा. नया कानून लागू होने के बाद 60 साल से भी ज्‍यादा पुराना इनकम टैक्स एक्ट, 1961 हट जाएगा. इसके लागू होने के बाद अब तक कई संशोधन हो चुके हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 अप्रैल से लागू हो जाएगा नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट, नए न‍ियम से आम आदमी के ल‍िये क्‍या बदलेगा?

Income Tax Act 20225: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्‍स (Income Tax) भरते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट (Income Tax Act) लागू होने जा रहा है. इसके लागू होने के साथ ही कई चीजें बदल जाएंगी. सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act 1961) को हटाकर इनकम टैक्स एक्ट, 2025 (Income Tax Act 2025) लागू करेगी. मौजूदा इनकम टैक्‍स एक्‍ट 60 साल से ज्‍यादा पुराना है और इसमें हजारों संशोधन क‍िये जा चुके हैं. नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट आसान, ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से डिजिटल होगा. इसकी शब्‍दावली को आम आदमी को समझने में आसानी होगी और वे टैक्स भर सकेंगे.

तेजी से र‍िफंड, कागजी झंझट से भी छुटकारा

नए कानून का मकसद टैक्स नोटिस को कम करना, रिफंड जल्दी प्रोसेस करना और पुराने कागजी प्रोसेस को खत्म करना है. सरकार की चाहत 'फियर-फ्री' टैक्स एनवायरनमेंट बनाना है. इसमें टैक्स भरना आसान हो और विवाद लंबे मुकदमों में नहीं बदलें. पुराने कानून की भाषा काफी मुश्‍क‍िल है, जिसे आम लोग नहीं समझ पाते थे. नया कानून आसान भाषा में लिखा जाएगा, इससे प्रोफेशनल्स पर न‍िर्भरता कम होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल क्लास को म‍िलेगी राहत?
साल 2025 के बजट में दी जाने वाली राहत 2026 में भी बनी रहेगी. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. सैलरीड लोगों के लिए न्‍यू र‍िजीम काफी फायदेमंद है. हालांकि, न्‍यू रिजीम में इंश्योरेंस, होम लोन या सेव‍िंग प्‍लान पर डिडक्शन नहीं मिलेगा. फिर भी, कम टैक्‍स और ज्यादा छूट ल‍िम‍िट से सैलरीड क्लास को काफी फायदा होगा.

GST में स्थिरता, बड़े बदलाव नहीं
सितंबर 2025 में जीएसटी (GST) में बड़े सुधार कि‍ये गए थे. इसके तहत करीब 375 वस्तुओं और सर्व‍िस पर जीएसटी की दर को कम क‍िया गया. ज्यादातर चीजों पर अब 5% या 18% स्लैब जीएसटी है. साल 2026 GST का पहला पूरा साल होगा, इसलिए इस बार क‍िसी भी तरह रेट में बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. फोकस डिजिटाइजेशन और चोरी रोकने पर रहेगा.

कस्टम ड्यूटी में भी बड़ा बदलाव?
साल 2025-26 बजट में कस्टम टैरिफ स्लैब महज 8 रह गए. 'फेसलेस असेसमेंट' और पूरी तरह डिजिटल प्रोसेस शुरू हो गया. इससे आयात-निर्यात में आसानी होगी, क्लियरेंस तेज होगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में पहले से मजबूत बनेगा. इससे बिजनेस कॉस्ट में ग‍िरावट आ सकती है और कॉम्‍पटीशन भी बढ़ेगा.

तम्‍बाकू, सिगरेट और पान मसाले पर ज्यादा टैक्स और सेस बने रहेंगे, इसलिए ये महंगे रहेंगे. वहीं, डिजिटाइजेशन और रेशनलाइज्ड कस्टम ड्यूटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और कुछ आयात‍ित पार्ट्स सस्ते हो सकते हैं. यह बदलाव टैक्स सिस्टम को आधुनिक, आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. आम आदमी से लेकर बिजनेस तक सबको फायदा मिलेगा.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: नया इनकम टैक्स एक्ट कब लागू होगा? 
जवाब: नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 (Income Tax Act 2025)1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू हो जाएगा. यह 1961 के 60 साल से ज्‍यादा पुराने कानून को बदल देगा. मौजूदा कानून काफी जटिल, लंबा (800+ सेक्शन) और पुरानी भाषा में है. इसमें अब तक हजारों संशोधन क‍िये जा चुके हैं.

सवाल: नए इनकम टैक्स एक्ट में क्‍या बदल जाएगा?
जवाब: नया इनकम टैक्‍स एक्ट आसन भाषा में ल‍िखा गया है. इसमें पहले से कम करीब 536 सेक्शन हैं. इसमें से 23 चैप्‍टर और 
पुराने अनावश्यक प्रावधान को हटा द‍िया गया है. इसका मकसद टैक्स भरने के प्रोसेस को आसान बनाना और 'फियर-फ्री' टैक्स सिस्टम बनाना है.

सवाल: नए इनकम टैक्स एक्ट से आम आदमी को क्‍या फायदा होगा?
जवाब: नया इनकम टैक्स एक्ट आसान भाषा में द‍िया गया है. इसे ब‍िना सीए के समझना आसान हो जाएगा. इसके लागू होने के बाद डिजिटल प्रोसेस बढ़ेगा और आई ITR फाइलिंग के साथ ही रिफंड में भी तेजी आएगी. टैक्स से जुड़े नोटिस और विवाद भी कम होंगे. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?