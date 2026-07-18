नोटों पर RBI का बड़ा प्लान! क्या बदलने वाली है आपकी जेब की करेंसी?

लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब मौजूदा नोटों की जगह नए प्लास्टिक नोट आने वाले हैं? इसका जवाब है. अभी नहीं. RBI ने फिलहाल न तो पॉलिमर नोट लॉन्च करने की घोषणा की है और न ही किसी खास मूल्य वर्ग के नोटों को बदलने की जानकारी दी है. अभी केवल ये पता लगाया जा रहा है कि भारत के लिए कौन-सी पॉलिमर तकनीक बेहतर और सुरक्षित हो सकती है. आगे चलकर टेस्टिंग और अन्य प्रक्रियाओं के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.