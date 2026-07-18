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नोटों पर RBI का बड़ा प्लान! क्या बदलने वाली है आपकी जेब की करेंसी?

भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने पॉलिमर बैंकनोट सब्सट्रेट की सप्लाई के लिए दुनियाभर की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 18, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:06 PM IST
नोटों पर RBI का बड़ा प्लान! क्या बदलने वाली है आपकी जेब की करेंसी?
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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