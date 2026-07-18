नोटों पर RBI का बड़ा प्लान! क्या बदलने वाली है आपकी जेब की करेंसी?

Big Update on Currency : अगर आने वाले दिनों में आपकी जेब में रखे नोट कागज की जगह किसी खास प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बने नजर आएं, तो ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने पॉलिमर बैंकनोट सब्सट्रेट की सप्लाई के लिए दुनियाभर की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं.
इस कदम से संकेत मिल रहे हैं कि भारत भविष्य में पॉलिमर नोटों के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाश रहा है. हालांकि, अभी तक RBI की ओर से देश में पॉलिमर नोट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल, ये सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया है. इसमें योग्य सप्लायर कंपनियों का चयन किया जाएगा.
BRBNMPL ने 17 जुलाई 2026 को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया है. इसके तहत उन कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं. ये भारतीय बैंक नोटों के लिए सुरक्षा फीचर्स से लैस पॉलिमर सब्सट्रेट तैयार करने और उसकी सप्लाई करने में सक्षम हैं. कंपनियों को अपना प्रस्ताव जमा करने के लिए 18 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है. इसी तारीख को तकनीकी बोलियां भी खोली जाएंगी. इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी BRBNMPL की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब मौजूदा नोटों की जगह नए प्लास्टिक नोट आने वाले हैं? इसका जवाब है. अभी नहीं. RBI ने फिलहाल न तो पॉलिमर नोट लॉन्च करने की घोषणा की है और न ही किसी खास मूल्य वर्ग के नोटों को बदलने की जानकारी दी है. अभी केवल ये पता लगाया जा रहा है कि भारत के लिए कौन-सी पॉलिमर तकनीक बेहतर और सुरक्षित हो सकती है. आगे चलकर टेस्टिंग और अन्य प्रक्रियाओं के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.
पॉलिमर बैंक नोट कागज की बजाय एक खास तरह के मजबूत और लचीले प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनाए जाते हैं. ये नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं. दुनिया के कई देशों में इनका इस्तेमाल पहले से हो रहा है. इनमें बेहतर सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाता है.
पॉलिमर नोटों के फायदे
अगर भविष्य में भारत में पॉलिमर नोट जारी किए जाते हैं, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं:
ये सामान्य नोटों की तुलना में ज्यादा समय तक चल सकते हैं
पानी और नमी से इनके खराब होने की संभावना कम होती है
नोट जल्दी फटते या गंदे नहीं होते
इनमें आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं
लंबे समय में नोटों की छपाई और रिप्लेसमेंट का खर्च कम हो सकता है
पेपर नोट और पॉलिमर नोट में अंतर
पेपर नोट:
कॉटन बेस पेपर से तैयार किए जाते हैं
जल्दी खराब होने की संभावना रहती है
पानी और नमी से ज्यादा प्रभावित होते हैं
पॉलिमर नोट
खास प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनाए जाते हैं
ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं
इनमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआती प्रक्रिया होती है. इसमें कंपनियों से यह जानकारी मांगी जाती है कि उनके पास संबंधित काम के लिए जरूरी तकनीक, अनुभव और संसाधन मौजूद हैं या नहीं. इसके बाद कंपनियों की क्षमता के आधार पर आगे की टेंडर और चयन प्रक्रिया शुरू की जाती है.
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे कई देशों में पॉलिमर बैंक नोट पहले से चलन में हैं. इन देशों में इन नोटों को ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित विकल्प माना जाता है.
भारत में पॉलिमर नोटों को लेकर चर्चा नई नहीं है. RBI पहले भी छोटे मूल्य वर्ग के पॉलिमर नोटों के परीक्षण की संभावना पर बात कर चुका है. हालांकि, अभी तक इन्हें नियमित रूप से जारी करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. अब BRBNMPL की ओर से ग्लोबल कंपनियों से आवेदन मांगना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में परीक्षण और समीक्षा के बाद ही यह तय होगा कि भारत में पॉलिमर नोट वास्तव में लागू होंगे या नहीं.