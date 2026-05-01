EPFO ATM Withdrawal: ईपीएफओ की तरफ से जल्द एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा शुरू की जाने वाली है. इसके अलावा पेंशनर्स की तरफ से की जा रही पेंशन बढ़ाने की मांग पर भी जल्द फैसला हो सकता है.
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EPFO Pension Rules: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं तो आपकी सैलरी से भी पीएफ कटता होगा. यदि हां, तो यह खबर आपको खुश कर देगी. ईपीएफओ (EPFO) के करोड़ों मेंबर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार पेंशन में बड़ा इजाफा करने का प्लान कर रही है. इसके अलावा पीएफ से पैसा निकालना भी आसान होने वाला है. इतना ही नहीं मिनिमम पेंशन में भी कई गुना इजाफा हो सकता है. अभी तक मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जा सकता है. करोड़ों पीएफ होल्डर्स जल्द एटीएम से भी पैसा निकाल सकेंगे.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये महीने से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है. ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स की तरफ से लंबे समय से इसको लेकर मांग की जा रही है. संसदीय समिति की तरफ से भी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गई है. सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर जल्द फैसला लिया जा सकता है. इस प्रस्ताव पर फैसला लिये जाने के बाद लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
पेंशन बढ़ोतरी के साथ ईपीएफओ (EPFO) अपने मेंबर्स को 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर देने जा रहा है. इस प्रपोजल को वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही ब्याज की राशि मेंबर्स के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. बड़ी राहत यह है कि EPFO जल्द ही ATM से पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने वाला है. इससे मेंबर्स को अपना पैसा निकालना आसान और फास्ट हो जाएगा. उन्हें अब लंबे प्रोसेस या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में EPFO की तरफ से क्लेम सेटलमेंट में बेहतर प्रदर्शन किया है. इस साल ईपीएफओ ने 8.31 करोड़ क्लेम का निपटारा किया है. यह आंकड़ा पिछले साल के 6.01 करोड़ क्लेम से ज्यादा है. इनमें से 5.51 करोड़ क्लेम एडवांस या आंशिक निकासी के थे.ऑटोमेशन के जरिये EPFO ने अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दिया है. करीब 71.11 प्रतिशत एडवांस क्लेम तीन दिन के अंदर निपटाए गए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 59.19 प्रतिशत पर था.
EPFO की डिजिटल पहल ने मेंबर्स के लिए काम को और आसान बना दिया है. 6.68 करोड़ क्लेम चेक इमेज अपलोड किये बिना ही प्रोसेस कर दिए गए. 1.59 करोड़ अकांउट को बिना एम्पलॉयर की मंजूरी के बैंक से लिंक किया गया. EPFO ने 70.55 लाख ट्रांसफर क्लेम को ऑटोमैटिक निपटाया, जबकि 29.34 लाख मेंबर्स ने खुद अपनी डिटेल्स अपडेट कीं. अप्रैल 2026 में अकेले 61.03 लाख क्लेम का निपटारा किया, जिनमें से 98.70 प्रतिशत 20 दिनों के अंदर सुलझाए गए.