US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच महीनों से अटकी ट्रेड डील अब अपने अंतिम पड़ाव में है. इस डील को अगले तीन-चार महीनों में पूरा करने की तैयारी की जा रही है. नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि डील की शर्तें पूरी कर ली गई हैं और उनके पास समझौते के दस्तावेज मौजूद है. अगले 3 से 4 महीनों में इस डील पर हस्ताक्षर होगा.
मनीला में आयोजित आसियान (ASEAN) विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है भारत के साथ ट्रेड डील की शर्तों को फाइनल कर लिया गया है और देरी की वजह अमेरिका में जारी सेक्शन 301 की चल रही जांच है. अमेरिका की सेक्शन 301 (Section 301) ट्रेड इंक्वायरी की वजह से डील में देरी हो रही है. भाकत समेत 60 देशों के खिलाफ इस सेक्शन के तहत जांच चल रही है, जिसके नतीजे 2 से 3 हफ्तों में आ जाएंगे. जांच पूरी हो जाने के बाद अमेरिका भारत के अलावा अन्य देशों के साथ भी अपनी ट्रेड डील को आगे बढ़ाएगा.
‘सेक्शन 301’ ट्रेड एक्ट 1974 अमेरिका को अधिकार देता है कि उसके ट्रेड रिप्रजेंटेटिव किसी भी देश की व्यापारिक गतिविधियों की जांच कर सकते हैं. अगर जांच में अनुचित, भेदभावपूर्ण या अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ चीजें मिलती है, तो अमेरिका उस देश के खिलाफ एक्शन ले सकता है. व्यापारिक प्रतिबंध से लेकर भारी टैरिफ जैसे फैसले लिए जा सकते हैं. हाल ही में अमेरिका ने ब्राजील और कनाडा के खिलाफ इसी सेक्शन के तहत टैरिफ का ऐलान किया है. ट्रंप इस सेक्शन का सहारा लेकर भारत पर ट्रेड डील अपनी शर्तों पर करने का दवाब बना सकते हैं. हालांकि भारत साफ कर चुकता है कि वो सिर्फ उन्हीं समझौतों को लिए तैयार है, जो भारत के पक्ष में होंगे.
अमेरिका ने पहले ही दर्जनों देशों पर 12.5% तक के नए टैरिफ का प्रस्ताव दिया है. सेक्शन 301 को वो हथियार बनाना चाहता है. रिसिप्रोकल टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद ट्रंप इस सेक्शन को अपनी मनमानी शर्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर भी 200 फीसदी तक टैरिफ का ऐलान किया है. 1 अगस्त से 2 साल तक टैरिफ-मुक्त , अगले एक साल के लिए 100% और उसके बाद 200% टैरिफ का नया बम फोड़ा है. भारत के साथ ट्रेड डील की बड़ी देरी की वजह भी ट्रंप का टैरिफ ही रहा. ट्रंप इस डील को अपने फेवर में करना चाहते हैं, लेकिन भारत ना तो टैरिफ से हिला है और ना ही सेक्शन 301 के डर से डरने वाला है.