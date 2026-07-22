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जिद्दी ट्रंप की वजह से भारत-अमेरिका ट्रेड डील लेट! फाइनल समझौता तैयार, साइन‍िंग डेट पर आया बड़ा अपडेट

When US-India Trade Deal Sign: अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की शर्तों पर सहमति बन गई है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे. अमेरिकी अधिकारी ने खुद इस डील में होने वाली देरी और साइनिंग डेट पर अपडेट दिया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 22, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:46 PM IST
जिद्दी ट्रंप की वजह से भारत-अमेरिका ट्रेड डील लेट! फाइनल समझौता तैयार, साइन‍िंग डेट पर आया बड़ा अपडेट

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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