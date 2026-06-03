तेल-LPG गैस पर आई राहत भरी खबर, ट्रंप ने बढ़ाया मदद का हाथ, रूस के साथ मिलकर भारत ने पलटा तेल का खेल

India Oil-LPG Supply: ईरान युद्ध और होर्मुज पर नाकेबंदी के बीच भारत के एलपीजी सप्लाई और डिमांड तो लेकर बड़े अपडेट्स सामने आए हैं.सप्लाई संकट के बीच भारत ने एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल पर पूरा खेल बदल दिया है.केप्लर के शिप-ट्रैकिंग डेटा के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं.

कच्चे तेल का आयात बढ़ा

भारत ने कच्चे तेल के आयात को बढ़ाने में सफलता हासिल की है. Kpler डेटा के मुताबिक भारत ने मई 2026 में 49 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो मार्च और अप्रैल के लगभग 45 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है. हालांकि अभी भी ये फरवरी 2026 के 52 लाख बैरल के आंकड़े से कम है. तेल सप्लाई में आए इस उछाल के पीछे रूस का बड़ा हाथ है. होर्मुज पर नाकेबंदी के बीच रूस से भारत के लिए तेल सप्लाई को सुनिश्चित किया है. रूस के अलावा UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना है.

सिर्फ तेल ही नहीं LPG, LNG गैस सप्लाई में भी तेजी आई है.

LPG सिलेंडर की बड़ी-बड़ी लाइनें हम सबसे देखी. सरकार ने संकट की वजह से LPG सिलेंडर के दाम से लेकर नियमों में बड़े बदलाव कर दिए. सप्लाई संकट से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया और सप्लाई में विविधता रखते हुए आयात को बढ़ाया. उसी का नतीजा है कि होर्मुज की बाधा के बावजूद भारत का LPG सप्लाई बढ़ा है. मई में LPG का आयात 10-12 लाख टन पर पहुंच गया. हालांकि अभी भी ये जनवरी-फरवरी 2026 के 20 लाख टन के मुकाबले कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर

भारत के लिए एलपीजी का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका बन गया है. भारत ने अमेरिका से एलपीजी आयात में इजाफा करके, उसके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है, जिससे मांग को पूरा करने में मदद मिल रही है. अमेरिका ने कतर, कुवैत जैसे खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है और भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर देश बन गया है. डेटा एनालिटिक्स फर्म केप्लर के आंक़ों के मुताबिक मई 2026 में भारत के कुल LPG आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 55 फीसदी रही, जो कि फरवरी में सिर्फ 14 फीसदी थी. मई में भारत ने अमेरिका से 6.66 लाख मीट्रिक टन एलपीजी खरीदा. वहीं युद्ध की वजह से खाड़ी देश जैसे UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर जैसे देशों से आयात में गिरावट आई. खाड़ी देशों से एलपीजी का आयात 81 फीसदी से घटकर मई में सिर्फ 16 फीसदी रह गया. वहीं युद्ध की वजह से भारत के LNG सप्लाई में भी गल्फ देशों की हिस्सेदारी घटी है. यहां भी अमेरिका ने बाजी मारी है.