एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में कब होगा लॉन्च? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा अपडेट

Starlink launch India : एलन मस्क की स्टारलिंक को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है. स्टारलिंक कब भारत में अपनी सर्विस शुरू करेगी इसको लेकर सवाल बना हुआ है. इसी मुद्दे अब केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं तभी शुरू की जाएंगी, जब इस सेगमेंट की कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों की मांगों को पूरा करेंगी. मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि टेलीकॉम विभाग (DoT) द्वारा स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के बाद सरकार जल्द ही सैटकॉम कंपनियों- स्टारलिंक, यूटेलसैट वन और जियो SGS को स्पेक्ट्रम अलॉट करने की स्थिति में होगी.

सिंधिया ने कहा, 'दो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. एक लाइसेंस धारकों वनवेब, रिलायंस जियो और स्टारलिंक को अंतरराष्ट्रीय गेटवे के संबंध में सुरक्षा क्लीयरेंस का पालन करना होगा. दूसरा ये सुनिश्चित करना होगा कि डेटा भारत में ही रहे. मंत्री ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंप्लायंस कैपिसिटी दिखाने के लिए सैटकॉम कंपनियों को पहले ही प्रोविजनल स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है.

'सरकार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है'

उन्होंने बताया कि सरकार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है. इसे DoT और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) देख रहे हैं. सैटकॉम सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को लेकर TRAI और DoT के बीच कई बातों पर मतभेद हैं. सिंधिया ने कहा, उम्मीद है कि ये जल्द ही सुलझ जाएगा.

इस महीने की शुरुआत में TRAI ने सैटकॉम सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर DoT द्वारा दिए गए कई सुझावों को खारिज कर दिया था. जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों पर 4 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाना और शहरी इलाकों में प्रति कनेक्शन 500 रुपये का शुल्क खत्म करना जैसे कई मुद्दे शामिल थे. DCC स्पेक्ट्रम की कीमत पर आगे की कार्रवाई तय करेगा. जिसमें अंतिम फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी लेना शामिल हो सकता है.