Advertisement
trendingNow13056762
Hindi Newsबिजनेसएलन मस्क का स्टारलिंक भारत में कब होगा लॉन्च? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा अपडेट

एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में कब होगा लॉन्च? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा अपडेट

स्टारलिंक कब भारत में अपनी सर्विस शुरू करेगी इसको लेकर सवाल बना हुआ है. इसी मुद्दे अब केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं तभी शुरू की जाएंगी, जब इस सेगमेंट की कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों की मांगों को पूरा करेंगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में कब होगा लॉन्च? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा अपडेट

Starlink launch India : एलन मस्क की स्टारलिंक को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है. स्टारलिंक कब भारत में अपनी सर्विस शुरू करेगी इसको लेकर सवाल बना हुआ है. इसी मुद्दे अब केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं तभी शुरू की जाएंगी, जब इस सेगमेंट की कंपनियां सुरक्षा एजेंसियों की मांगों को पूरा करेंगी. मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि टेलीकॉम विभाग (DoT) द्वारा स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के बाद सरकार जल्द ही सैटकॉम कंपनियों- स्टारलिंक, यूटेलसैट वन और जियो SGS को स्पेक्ट्रम अलॉट करने की स्थिति में होगी.

सिंधिया ने कहा, 'दो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. एक लाइसेंस धारकों वनवेब, रिलायंस जियो और स्टारलिंक को अंतरराष्ट्रीय गेटवे के संबंध में सुरक्षा क्लीयरेंस का पालन करना होगा. दूसरा ये सुनिश्चित करना होगा कि डेटा भारत में ही रहे. मंत्री ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंप्लायंस कैपिसिटी दिखाने के लिए सैटकॉम कंपनियों को पहले ही प्रोविजनल स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है.

ये भी पढ़ें : खत्म हुआ इंतजार! Zepto लेकर आ रहा है ₹11,000 करोड़ का IPO, SEBI के पास जमा किए पेपर

Add Zee News as a Preferred Source

'सरकार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है'

उन्होंने बताया कि सरकार स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है. इसे DoT और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) देख रहे हैं. सैटकॉम सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को लेकर TRAI और DoT के बीच कई बातों पर मतभेद हैं.  सिंधिया ने कहा, उम्मीद है कि ये जल्द ही सुलझ जाएगा.

इस महीने की शुरुआत में TRAI ने सैटकॉम सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर DoT द्वारा दिए गए कई सुझावों को खारिज कर दिया था. जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों पर 4 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाना और शहरी इलाकों में प्रति कनेक्शन 500 रुपये का शुल्क खत्म करना जैसे कई मुद्दे शामिल थे. DCC स्पेक्ट्रम की कीमत पर आगे की कार्रवाई तय करेगा. जिसमें अंतिम फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी लेना शामिल हो सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

starlink

Trending news

झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा