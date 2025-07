सबसे बड़े आर्थिक तबाही की चेतावनी, क्रैश हो जाएंगे सोने-चांदी और बिटक्वाइंन...इस दिग्गज ने की भविष्यवाणी, कहा- मेरे लिए Good News

Gold Price Crash Warning: सोने की कीमत एक बार फिर से लाख रुपये को पार कर गई है. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी आसमान छू रही है. बिटक्वाइंन की कीमतें रिकॉर्ड बना रही है. अगर आप सोने-चांदी की हाई प्राइसिंग की वजह से खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो ये खबर आपको राहत दे सकती है, लेकिन अगर आपने इंवेस्टमेंट के तौर पर सोने-चांदी या बिटक्वाइंन में निवेश किया है तो ये आपको डरा सकती है. दरअसल फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ‘Rich Dad Poor Dad’ के लेखक Robert Kiyosaki ने एक बार फिर से होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी की है. दिग्गज निवेशक कियोसाकी ने सोने-चांदी और बिटक्वाइन की कीमत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बबल्स फूटने वाला है. उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जिसमें सोना, चांदी और Bitcoin जैसी प्रमुख संपत्तियां भी गिरावट का शिकार होंगी.

दस्तक देने वाला है सबसे बड़ा आर्थिक संकट

जाने-माने लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इससे पहले भी चेतावनी देते हुए कहा था कि साल 2025 में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है. ये संकट इतना भयानक होगा कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 137 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो सकते हैं. रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी देते हुए कहाकि जल्द ही ये बबल्स फूटने वाला है जिसके साथ ही सोने-चांदी और बिटक्वाइंन के बबल्स भी फूटेंगे. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में gold, silver और Bitcoin की कीमतें क्रैश हो सकती है,.

सोना, चांदी और बिटक्वाइंन की कीमत हो सकती है क्रैश

कियोसाकी ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि बबल्स फूटने की सोना, चांदी और बिटक्वाइंन की कीमत में भारी गिरावट आने वाली है. इनकी कीमतें क्रैश हो सकती है. भले रही आपको ये चेतावनी सुनने में डरावनी लग रही है, लेकिन कियोसाकी इसे बड़ा मौका मान रहे हैं. उन्होंने कहा कि कीमत क्रैस होते ही निवेश का अच्छा मौका मिलेगा. अगर कीमतें नीचे गिरती हैं, तो सोना, चांदी और बिटक्वाइन खरीदने का अच्छा मौका होगा.

निवेश का सबसे अच्छा मौका

उन्होंने कहा कि कीमत क्रैश होने पर निवेश का अच्छा मौका मिलेगा. कीमत कम होने पर ही निवेश का असली अवसर मिलता है. उन्होंने सेविंग्स करने वालों को लूजर बताते हुए कहा कि बचत के बजाए निवेश करना चाहिए. लोगों को पैसा बचाकर रखने के बजाए उसे हार्ड एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए.

अमेरिका के कर्ज से लेकर फेडरल रिजर्व पर हमला

उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार बताते हुए कहा कि इसके लिए फेडरल रिजर्व जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में सबसे बड़ा आर्थिक क्रैश आने वाला है और इसकी वजह फेडरल की पुरानी नीतियां होगी. उन्होंने निवेश को लेकर कहा कि कीमत गिरने पर वो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को बढ़ाएंगे, वहीं सोने-चांदी की खरीदारी करेंगे. कियोसकी मानते हैं कि सोना-चांदी की मुश्किल वक्त में बचाने वाला साबित होगा.

BUBBLES are about to start BUSTING.

When bubbles bust odds are gold, silver, and Bitcoin will bust too.

Good news.

If prices of gold, silver, and Bitcoin crash…. I will be buying.

Take care.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 21, 2025