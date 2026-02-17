Advertisement
trendingNow13112199
Hindi Newsबिजनेसतेल के खेल में ड्रैगन ने मारी बाजी, सस्ते रूसी तेल से बदला रुख; क्या भारत ने गंवा दिया मौका?

तेल के खेल में ड्रैगन ने मारी बाजी, सस्ते रूसी तेल से बदला रुख; क्या भारत ने गंवा दिया मौका?

केप्लर के डेटा के मुताबिक, चीन इस महीने रूस से 2.07-2.08 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) तेल इंपोर्ट करने वाला है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

Russian Crude Oil : इस वक्त दुनिया आर्थिक अनिश्चितता और मंदी के दबाव से जूझ रही है. कई देशों की ग्रोथ धीमी पड़ रही है. महंगाई हाई लेवल पर बनी हुई है और एनर्जी की कीमतों ने सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे दौर में जहां अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं संतुलन बनाने में लगी हैं. वहीं चीन ने इस अवसर को पहचानते हुए रणनीतिक चाल चली है. चीन ने सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया है. इससे उसे न सिर्फ कम लागत पर ईंधन मिला, बल्कि उसके इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़त मिली है. एनर्जी सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और कम कीमत पर स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करना लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा है. चीन का ये कदम 'आपदा में अवसर' की कहावत को चरितार्थ करता है. 

इंपोर्ट दोगुना होने की उम्मीद 

पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों के बैन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के दबाव की वजह से भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया था. इसके बाद रूस ने तेल पर भारी डिस्काउंट दिया. चीन ने इस मौके को पहचाना और तेजी से काम किया. टीपॉट्स के नाम से मशहूर चीनी रिफाइनर कंपनियों ने डिस्काउंट वाला कच्चा तेल पाने के लिए बड़े ऑर्डर दिए. इससे इंपोर्ट में तेजी आई और आने वाले महीनों में ये इंपोर्ट दोगुना होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

वोर्टेक्सा एनालिटिक्स के डेटा से पता चलता है कि फरवरी में चीन को रूस से क्रूड ऑयल की डिलीवरी 2.07 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) तक पहुंच सकती है. ये जनवरी में 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन थी. जबकि केप्लर डेटा का अनुमान है कि इंपोर्ट 2.083 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच सकता है.

ये भी पढ़ें : आम आदमी की जेब पर पड़ेगी मार? 10 महीनों के सबसे हाई लेवल पर WPI

भारत के पीछे हटने पर चीन को हुआ फायदा 

इसके उलट, फरवरी में भारत का रूसी तेल का इंपोर्ट घटकर 1.159 मिलियन  बैरल प्रति दिन होने की उम्मीद है. ये पिछले महीनों की तुलना में बड़ी गिरावट दिखाता है. ये अंतर ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के बदलते डायनामिक्स को दिखाता है. भारत के पीछे हटने पर चीन फायदा उठा रहा है. रूस द्वारा अपने यूराल्स-ग्रेड क्रूड पर दिए गए डिस्काउंट चीन के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहे हैं. जनवरी और फरवरी डिलीवरी के लिए कीमतें ICE ब्रेंट बेंचमार्क से $9 से $11 प्रति बैरल नीचे आ गई हैं.

रूस के भारी डिस्काउंट, भरोसेमंद सप्लाई और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन के मेल से चीन को रूसी क्रूड ऑयल के टॉप कस्टमर के तौर पर अपनी जगह पक्की करने में मदद मिली है. जबकि भारत जियोपॉलिटिकल दबावों और ट्रेड कमिटमेंट्स के बीच अपनी खरीदारी को फिर से कैलकुलेट कर रहा है. ये कदम एशिया में बदलते एनर्जी हालात और मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Russian Crude Oil

Trending news

भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
DNA
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग