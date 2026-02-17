तेल के खेल में ड्रैगन ने मारी बाजी, सस्ते रूसी तेल से बदला रुख; क्या भारत ने गंवा दिया मौका?

Russian Crude Oil : इस वक्त दुनिया आर्थिक अनिश्चितता और मंदी के दबाव से जूझ रही है. कई देशों की ग्रोथ धीमी पड़ रही है. महंगाई हाई लेवल पर बनी हुई है और एनर्जी की कीमतों ने सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसे दौर में जहां अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं संतुलन बनाने में लगी हैं. वहीं चीन ने इस अवसर को पहचानते हुए रणनीतिक चाल चली है. चीन ने सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया है. इससे उसे न सिर्फ कम लागत पर ईंधन मिला, बल्कि उसके इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़त मिली है. एनर्जी सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और कम कीमत पर स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करना लंबी अवधि की आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा है. चीन का ये कदम 'आपदा में अवसर' की कहावत को चरितार्थ करता है.

इंपोर्ट दोगुना होने की उम्मीद

पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों के बैन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के दबाव की वजह से भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया था. इसके बाद रूस ने तेल पर भारी डिस्काउंट दिया. चीन ने इस मौके को पहचाना और तेजी से काम किया. टीपॉट्स के नाम से मशहूर चीनी रिफाइनर कंपनियों ने डिस्काउंट वाला कच्चा तेल पाने के लिए बड़े ऑर्डर दिए. इससे इंपोर्ट में तेजी आई और आने वाले महीनों में ये इंपोर्ट दोगुना होने की उम्मीद है.

वोर्टेक्सा एनालिटिक्स के डेटा से पता चलता है कि फरवरी में चीन को रूस से क्रूड ऑयल की डिलीवरी 2.07 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) तक पहुंच सकती है. ये जनवरी में 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन थी. जबकि केप्लर डेटा का अनुमान है कि इंपोर्ट 2.083 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच सकता है.

भारत के पीछे हटने पर चीन को हुआ फायदा

इसके उलट, फरवरी में भारत का रूसी तेल का इंपोर्ट घटकर 1.159 मिलियन बैरल प्रति दिन होने की उम्मीद है. ये पिछले महीनों की तुलना में बड़ी गिरावट दिखाता है. ये अंतर ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के बदलते डायनामिक्स को दिखाता है. भारत के पीछे हटने पर चीन फायदा उठा रहा है. रूस द्वारा अपने यूराल्स-ग्रेड क्रूड पर दिए गए डिस्काउंट चीन के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहे हैं. जनवरी और फरवरी डिलीवरी के लिए कीमतें ICE ब्रेंट बेंचमार्क से $9 से $11 प्रति बैरल नीचे आ गई हैं.

रूस के भारी डिस्काउंट, भरोसेमंद सप्लाई और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन के मेल से चीन को रूसी क्रूड ऑयल के टॉप कस्टमर के तौर पर अपनी जगह पक्की करने में मदद मिली है. जबकि भारत जियोपॉलिटिकल दबावों और ट्रेड कमिटमेंट्स के बीच अपनी खरीदारी को फिर से कैलकुलेट कर रहा है. ये कदम एशिया में बदलते एनर्जी हालात और मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाता है.