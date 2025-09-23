100 अरब डॉलर का दांव! Nvidia करेगी OpenAI में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, बदल जाएगी AI की तस्वीर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चिपमेकर Nvidia ने सोमवार को घोषणा की कि वह AI स्टार्टअप OpenAI में 100 अरब डॉलर तक का निवेश करेगी. यह अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है, जो आने वाले समय में न सिर्फ AI इंडस्ट्री बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी की तस्वीर बदल सकती है.

दरअसल, दुनियाभर की दिग्गज टेक कंपनियां इस समय AI की रेस में आगे निकलने के लिए भारी निवेश कर रही हैं. Nvidia और OpenAI के बीच हुआ यह करार इस कॉम्पिटिशन को और तेज कर देगा. दोनों कंपनियों ने इस साझेदारी को लेकर एक लेटर ऑफ इन्टेंट साइन किया है, जिसके तहत कम से कम 10 गीगावॉट Nvidia चिप्स OpenAI के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैनात किए जाएंगे.

2026 में होगा पहला फेज लॉन्च

साझेदारी के डिटेल्स आने वाले कुछ हफ्तों में फाइनल किए जाएंगे. फिलहाल योजना है कि इसका पहला फेज 2026 की दूसरी छमाही तक ऑनलाइन आ जाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले दो सालों में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

सैम ऑल्टमैन ने कही बड़ी बात

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस साझेदारी को भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा कि सब कुछ कंप्यूट से शुरू होता है. कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार होगा और Nvidia के साथ हम जो बना रहे हैं, वह नई AI उपलब्धियां लाएगा और बड़े पैमाने पर लोगों और बिजनेस को सशक्त बनाएगा.

शेयर बाजार में दिखा असर

इस घोषणा का असर तुरंत शेयर बाजार पर भी दिखा. Oracle, जो OpenAI, SoftBank और Microsoft के साथ मिलकर 500 अरब डॉलर के Stargate AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में शामिल है, उसके शेयरों में करीब 5% की तेजी देखने को मिली. Nvidia का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब कंपनी ने कुछ दिन पहले ही संघर्ष कर रही Intel में 5 अरब डॉलर का निवेश किया था.

क्यों है यह डील खास?

AI के लिए सबसे बड़ी चुनौती एनर्जी और चिप्स की उपलब्धता है. Nvidia की यह मेगा इन्वेस्टमेंट OpenAI को सुपरकंप्यूटिंग पावर देगी, जिससे ChatGPT जैसे मॉडल और भी एडवांस्ड और स्केलेबल हो जाएंगे. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साझेदारी से न सिर्फ OpenAI बल्कि पूरी AI इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी.