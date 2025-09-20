डिस्काउंट पर डिस्काउंट: ₹3000 की शर्ट पर 20% OFF का मतलब सिर्फ सस्ता दाम नहीं, GST में भी होगी 13% तक की जबरदस्त बचत! समझिए कैसे

फेस्टिव सीजन आते ही कपड़ों और फैशन पर धड़ाधड़ डिस्काउंट ऑफर्स शुरू हो जाते हैं. हालांकि, अब इसमें एक और बड़ा सरप्राइज जुड़ गया है. वो है GST दरों में बदलाव. 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो रही हैं और ये सीधे-सीधे आपके जेब पर असर डालेंगी. सबसे मजेदार बात ये है कि अब किसी शर्ट, जींस या ड्रेस पर मिलने वाला डिस्काउंट न सिर्फ कीमत घटाएगा बल्कि टैक्स में भी जबरदस्त बचत दिला सकता है. यानी अब शॉपिंग का मजा डबल हो जाएगा.

नई GST स्लैब के तहत, 2500 रुपये तक की कीमत वाले कपड़ों पर सिर्फ 5% GST लगेगा. वहीं ₹2500 रुपये से महंगे कपड़ों पर 18% GST लागू होगा. पहले 1000 रुपये से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों पर 12% GST लिया जाता था. यानी अब 1000 से 2500 रुपये की रेंज के कपड़े खरीदने वालों को सीधा 7% का फायदा मिलेगा. लेकिन 2500 रुपये से ज्यादा की कीमत पर GST 6% महंगा हो गया है.

डिस्काउंट से कैसे बदलता है जीएसटी

मान लीजिए 3000 रुपये की शर्ट पर 20% डिस्काउंट दिया गया. तो 20% कटौती के बाद शर्ट की कीमत 2400 रुपये हो जाएगी. चूंकि यह 2500 रुपये से कम है, इसलिए जीएसटी 18% की बजाय सिर्फ 5% लगेगा. यानी आपका डबल बेनिफिट- दाम कम और टैक्स भी कम.

बिना डिस्काउंट: 3000 रुपये + 18% = 3540 रुपये

डिस्काउंट के बाद: 2400 रुपये + 5% = 2520 रुपये

यानी कुल मिलाकर ₹1020 की बचत.

2500 रुपये की लिमिट कैसे काम करेगी?

अगर कपड़ा 2500 रुपये या उससे कम है, तो जीएसटी सिर्फ 5% होगा. 2600 रुपये की शर्ट पर अगर 300 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और नेट प्राइस 2300 रुपये हो जाता है, तो जीएसटी भी 5% लगेगा. लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं है और कीमत 2600 रुपये ही रहती है, तो जीएसटी 18% देना होगा.

क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट पर नियम

क्रेडिट कार्ड ऑफर में अक्सर कन्फ्यूजन होता है. अगर इनवॉइस पर ही डिस्काउंट दिखाया गया है और नेट प्राइस 2500 रुपये से कम है, तो 5% जीएसटी लगेगा. लेकिन अगर इनवॉइस में कीमत 3000 रुपये ही दिखे और बाद में बैंक कैशबैक दे, तो जीएसटी 18% ही लगेगा.

ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा

जीएसटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बदलावों से मिड-रेंज शॉपिंग करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा. खासकर फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट ऑफर्स और टैक्स बेनिफिट्स मिलकर जेब पर बोझ कम करेंगे. अब आपके लिए सही डिस्काउंट चुनना सिर्फ कीमत की बात नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का भी बड़ा मौका होगा.