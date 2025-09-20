डिस्काउंट पर डिस्काउंट: ₹3000 की शर्ट पर 20% OFF का मतलब सिर्फ सस्ता दाम नहीं, GST में भी होगी 13% तक की जबरदस्त बचत! समझिए कैसे
Advertisement
trendingNow12929511
Hindi Newsबिजनेस

डिस्काउंट पर डिस्काउंट: ₹3000 की शर्ट पर 20% OFF का मतलब सिर्फ सस्ता दाम नहीं, GST में भी होगी 13% तक की जबरदस्त बचत! समझिए कैसे

फेस्टिव सीजन आते ही कपड़ों और फैशन पर धड़ाधड़ डिस्काउंट ऑफर्स शुरू हो जाते हैं. अब इसमें एक और बड़ा सरप्राइज जुड़ गया है. वो है GST दरों में बदलाव. 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो रही हैं और ये सीधे-सीधे आपके जेब पर असर डालेंगी.

Written By  Shivendra Singh|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिस्काउंट पर डिस्काउंट: ₹3000 की शर्ट पर 20% OFF का मतलब सिर्फ सस्ता दाम नहीं, GST में भी होगी 13% तक की जबरदस्त बचत! समझिए कैसे

फेस्टिव सीजन आते ही कपड़ों और फैशन पर धड़ाधड़ डिस्काउंट ऑफर्स शुरू हो जाते हैं. हालांकि, अब इसमें एक और बड़ा सरप्राइज जुड़ गया है. वो है GST दरों में बदलाव. 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो रही हैं और ये सीधे-सीधे आपके जेब पर असर डालेंगी. सबसे मजेदार बात ये है कि अब किसी शर्ट, जींस या ड्रेस पर मिलने वाला डिस्काउंट न सिर्फ कीमत घटाएगा बल्कि टैक्स में भी जबरदस्त बचत दिला सकता है. यानी अब शॉपिंग का मजा डबल हो जाएगा.

नई GST स्लैब के तहत, 2500 रुपये तक की कीमत वाले कपड़ों पर सिर्फ 5% GST लगेगा. वहीं ₹2500 रुपये से महंगे कपड़ों पर 18% GST लागू होगा. पहले 1000 रुपये से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों पर 12% GST लिया जाता था. यानी अब 1000 से 2500 रुपये की रेंज के कपड़े खरीदने वालों को सीधा 7% का फायदा मिलेगा. लेकिन 2500 रुपये से ज्यादा की कीमत पर GST 6% महंगा हो गया है.

डिस्काउंट से कैसे बदलता है जीएसटी

Add Zee News as a Preferred Source

मान लीजिए 3000 रुपये की शर्ट पर 20% डिस्काउंट दिया गया. तो 20% कटौती के बाद शर्ट की कीमत 2400 रुपये हो जाएगी. चूंकि यह 2500 रुपये से कम है, इसलिए जीएसटी 18% की बजाय सिर्फ 5% लगेगा. यानी आपका डबल बेनिफिट- दाम कम और टैक्स भी कम.
बिना डिस्काउंट: 3000 रुपये + 18% = 3540 रुपये
डिस्काउंट के बाद: 2400 रुपये + 5% = 2520 रुपये
यानी कुल मिलाकर ₹1020 की बचत.

2500 रुपये की लिमिट कैसे काम करेगी?

अगर कपड़ा 2500 रुपये या उससे कम है, तो जीएसटी सिर्फ 5% होगा. 2600 रुपये की शर्ट पर अगर 300 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और नेट प्राइस 2300 रुपये हो जाता है, तो जीएसटी भी 5% लगेगा. लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं है और कीमत 2600 रुपये ही रहती है, तो जीएसटी 18% देना होगा.

क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट पर नियम

क्रेडिट कार्ड ऑफर में अक्सर कन्फ्यूजन होता है. अगर इनवॉइस पर ही डिस्काउंट दिखाया गया है और नेट प्राइस 2500 रुपये से कम है, तो 5% जीएसटी लगेगा. लेकिन अगर इनवॉइस में कीमत 3000 रुपये ही दिखे और बाद में बैंक कैशबैक दे, तो जीएसटी 18% ही लगेगा.

ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा

जीएसटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बदलावों से मिड-रेंज शॉपिंग करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा. खासकर फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट ऑफर्स और टैक्स बेनिफिट्स मिलकर जेब पर बोझ कम करेंगे. अब आपके लिए सही डिस्काउंट चुनना सिर्फ कीमत की बात नहीं, बल्कि टैक्स बचाने का भी बड़ा मौका होगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Biggest discount

Trending news

नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
;