दिवाली खत्म होते ही भरभराकर गिरा सोना, टूटा 12 साल का रिकॉर्ड,चांदी का निकला 'दिवाला', क्या खरीदारी के लिए गुड टाइम या होगा और सस्ता

Gold Price Biggest Fall: जैसी आशंका थी अब वैसा ही देखने को मिल रहा है. दीवाली खत्म होते ही सोने की कीमत धड़ाधड़ गिरने लगी. सोने में आई गिरावट ने 12 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. दिवाली खत्म होते ही सोने की कीमत में भारी गिरावट आई है. साथ ही चांदी की चमक भी धूमिल होने लगी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को सोना 6.3% तक गिर गया है.

सोने की गिरावट ने तोड़ा रिकॉर्ड

मंगलवार, 21 अक्टूबर को सोने की कीमत क्रैश हो गई. सोना एक दिन में 6.3 फीसदी गिर गया तो वहीं चांदी का भाव 7.1% तक लुढ़क गया है. सोने की कीमत में एक दिन में आई इस गिरावट ने 12 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मंगलवार के बाद बुधवार को भी सोने का दवाब जारी रहा. एशियाई बाजार में सोने का भाव 2.9% गिरकर 4004.26 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा तो वहीं चांदी की कीमत में 2% से ज्यादा की गिरावट आई और वो 47.89 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. अमेरिका के 'पाताललोक' में छिपा है 6190 मीट्रिक टन सोना, 80 फीट की गहराई में बनी दुनिया की सबसे बड़ी सोने की तिजोरी, बंद है ₹5,11,09,26,12,00,000 का गोल्ड

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत में गिरावट की वजह

सोने की कीमत में 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. दीवाली के बाद से चांदी की कीमत भी क्रैश हो रही है. चांदी में आई ये गिरावट फरवरी 2021 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट आई. सोने-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह सोने में मुनाफावसूली है. सोने-चांदी ने इस साल 50 फीसदी से अधिक की तेजी हासिल की है. अब कीमती धातुओं में मुनाफावसूली शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सोना सस्ता हो रहा है. वहीं चीन-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बढ़ती बातचीत, मजबूत डॉलर, अमेरिकी शटडाउन और भारत में दीवाली के साथ फेस्टिव सीजन खत्म होने से निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी है. अब निवेशकों की नजर अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी हैं. फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है.

भारत में सोने का रेट

त्योहारी सीजन खत्म होते ही भारत में सोने की मौसमी खरीदारी का दौर भी खत्म हो गया है.ऐसे में मांग की कमी ने सोने के दाम घटा दिए हैं. लगातार दूसरे दिन गोल्ड फिसला है. बीते दो दिनों में MCX पर 5 दिसंबर वाले सोने की कीमत 2500 रुपये तक गिर गई. चांदी की बात करें तो लगातार दो दिनों की स्थिरता के बाद एक किलो चांदी 8100 रुपये तक सस्ता हो गया. सोना 1.32 लाख से फिसलकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया तो वहीं चांदी 8000 रुपये सस्ता होकर 1.50 लाख रुपये पर पहुंच गया है. जानकारों की माने तो अगले कुछ दिन में सोने की कीमत में गिरावट की स्थिति बनी रह सकती है.

भारत में सोने की कीमत

17 अक्टूबर से लेकर अब तक सोना 7000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. 17 अक्टूबर को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 130874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. 20 अक्टूबर को ये करीब 4 हजार गिरकर 126730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 अक्टूबर को सोना लुढ़क कर 123907 रुपये पर पहुंच गया .

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 123907 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 123411 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 113499 रुपये प्रति 10 ग्राम