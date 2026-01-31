Advertisement
trendingNow13092246
Hindi Newsबिजनेसबजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर ₹1.28 लाख से ज्यादा गिरी तो सोना ₹30000 भरभराया...अभी खरीदें या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर ₹1.28 लाख से ज्यादा गिरी तो सोना ₹30000 भरभराया...अभी खरीदें या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gold-Silver Rate Today Latest Update: क्या सोने की तेजी अब खत्म हो रही है ? क्या चांदीअपनी चमक खो रही है ? जो सोना-चांदी रिकॉर्ड तेजी बना रहा था, जो चांदी हफ्तेभर में 80 हजार तक भाग रही थी, वो अचानक क्रैश कैसे हो गया ?

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 31, 2026, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर ₹1.28 लाख से ज्यादा गिरी तो सोना ₹30000 भरभराया...अभी खरीदें या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gold Silver Price: क्या सोने की तेजी अब खत्म हो रही है ? क्या चांदीअपनी चमक खो रही है ? जो सोना-चांदी रिकॉर्ड तेजी बना रहा था, जो चांदी हफ्तेभर में 80 हजार तक भाग रही थी, वो अचानक क्रैश कैसे हो गया ? क्रैश भी ऐसा कि सिर्फ कुछ ही घंटों में सोना अपने ऑल टाइम हाई से 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी की कीमत  1,28,126 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल गई. सोने-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट से लोगों को हैरान कर दिया है. जिन्होंने इसमें निवेश किया है, वो परेशान है तो जिन्हें खरीदारी करना है वो गदगद है.  

कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी  

सोने-चांदी की कीमत के लिए 30 जनवरी का दिन हैरान करने वाला था. 30 जनवरी को सोने की कीमत में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई और कुछ घंटों के भीतर वो 16000  रुपये लुढ़क कर 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. अगर सोने के ऑल टाइम हाई वैल्यू की बात करें तो ये रिकॉर्ड हाई 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम से  29,930 रुपये सस्ता हो चुका है.  Gold-Silver: ₹4 लाख पार गई चांदी के साथ हुआ खेला, अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता, रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर में किसने लगाया ब्रेक ?

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी की कीमतों से पहले भयंकर गिरावट  

सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX पर चांदी का बड़ा क्रैश दर्ज किया गया. चांदी रिकॉर्ड हाई से  1,28,126 रुपये गिर चुका है. MCX पर शुक्रवार को चांदी की कीमत गिरकर 3.27 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.  बता लें दे चांदी ने एक दिन पहले ही अपने ऑल टाइम हाई  4.20 लाख रुपये प्रति किलो को छु लिया था. MCX पर मार्च वायदा चांदी 2,91,922 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है. यह अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 4,20,048 प्रति किलोग्राम से  1,28,126 रुपये तक गिर चुकी है. यानी चांदी में अपने ऑल टाइम हाई से 30.5% की गिरावट दर्ज की गई है. TAX नहीं इस बार बजट में होगा टैरिफ का इलाज! वित्त मंत्री के लाल पिटारे से निकलेगा 'स्वदेशी हथियार'

 रिकॉर्ड ऊंचाई से 30% तक फिसले सोने-चांदी के भाव 

अगर COMEX पर देखें तो सोने की कीमत 11% से अधिक गिरकर $4,763.10 प्रति औंस पर पहुंत गई. वहीं चांदी की कीमत अपने लाइफटाइम हाई से 31 फीसदी फिसलकर $121.755 प्रति औंस से नीचे आ गई. 

क्यों सस्ता होने लगा सोना-चांदी  

1.अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों, अचानक ऐसा क्यों हुआ. सोना-चांदी अचानक क्यों क्रैश हो गया. इसके पीछे 6 बड़ी वजह है.  चांदी और सोना में लगातार तेजी आ रही थी. दोनों ही लगातार ऑल टाइम हाई बना रहे थे, जिसके बाद अब निवेशकों ने सोना-चांदी बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है.  

2. सोने-चांदी की कीमतों में लगातार आ रही तेजी के बाद अब उसमें करेक्शन हो रहा है.जिस तरह से इनके दाम भाग रहे थे, उसमें करेक्शन तय माना जा रहा था.  

3. सोने-चांदी में तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका है. डॉलर की मजबूती और ग्लोबल लेवल पर मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आ रही है.  अमेरिका में आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर किया है. ऊंची ब्याज दर सोने-चांदी पर निगेटिव असर डालती है, क्योंकि निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर बॉन्ड और इक्विटी में पैसा लगा देते हैं.  

4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की जगह पूर्व फेड गवर्नर केविन वार्श को लाने का संकेत दिया. जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ. डॉलर के तेज होते ही निवेशकों ने सोने-चांदी से पैसा निकालकर वहां लगाना शुरू कर दिया. जिसकी वजह से इन धातुओं की कीमत में बड़ी गिरावट आई है.  

5. घरेलू बाजारों में सोना-चांदी ETF में 20 फीसदी तक की बड़ी गिरावट आई है. गोल्ड और सिल्वर ETF में भी तेज बिकवाली देखने को मिली. 

6.  गिरावट की एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग है.चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री मे इस्तेमाल होता गै, लेकिन ग्‍लोबल ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने से डिमांड में कमी आई, जिसके कीमतों में करेक्शन शुरू हो गया.  

अभी खरीदारी करें या थोड़ा और इंतजार करें ?  
मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगडिया ने जी बिजनेस के साथ बात करते हुए कहा कि मौजूदा समय में चांदी में एक लाख रुपए तक का करेक्शन आना चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि चांदी का भाव 2.25-2.50 लाख के बीच भाव आए तो ही उसमें निवेश करना चाहिए.  वहीं सोने के निवेश के लिए उन्होंने 1.30 लाख या 1.25 लाख रखा है. इसी तरह से मार्केट एक्सपर्ट विकास सेठी ने कहा कि सोने-चांदी में बड़े गिरावट की उम्मीद नहीं है. चांदी में खरीदारी के लिए 3.00-3.15 लाख की रेंज और गोल्ड में 1.40 लाख के लेवल रख सकते हैं.  वहीं मार्केट एक्सपर्ट शरद अवस्थी ने माना कि फिलहाल चांदी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए.उन्होंने कहा कि चांदी में रिकॉर्ड करेक्शन आना चाहिए. वहीं सोने में 25-30 फीसदी की गिरावट की उम्मीद जताई 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

gold silver rate

Trending news

पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा