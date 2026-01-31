बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर ₹1.28 लाख से ज्यादा गिरी तो सोना ₹30000 भरभराया...अभी खरीदें या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gold Silver Price: क्या सोने की तेजी अब खत्म हो रही है ? क्या चांदीअपनी चमक खो रही है ? जो सोना-चांदी रिकॉर्ड तेजी बना रहा था, जो चांदी हफ्तेभर में 80 हजार तक भाग रही थी, वो अचानक क्रैश कैसे हो गया ? क्रैश भी ऐसा कि सिर्फ कुछ ही घंटों में सोना अपने ऑल टाइम हाई से 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी की कीमत 1,28,126 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल गई. सोने-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट से लोगों को हैरान कर दिया है. जिन्होंने इसमें निवेश किया है, वो परेशान है तो जिन्हें खरीदारी करना है वो गदगद है.

कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी

सोने-चांदी की कीमत के लिए 30 जनवरी का दिन हैरान करने वाला था. 30 जनवरी को सोने की कीमत में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई और कुछ घंटों के भीतर वो 16000 रुपये लुढ़क कर 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. अगर सोने के ऑल टाइम हाई वैल्यू की बात करें तो ये रिकॉर्ड हाई 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम से 29,930 रुपये सस्ता हो चुका है. Gold-Silver: ₹4 लाख पार गई चांदी के साथ हुआ खेला, अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता, रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर में किसने लगाया ब्रेक ?

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी की कीमतों से पहले भयंकर गिरावट

सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX पर चांदी का बड़ा क्रैश दर्ज किया गया. चांदी रिकॉर्ड हाई से 1,28,126 रुपये गिर चुका है. MCX पर शुक्रवार को चांदी की कीमत गिरकर 3.27 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बता लें दे चांदी ने एक दिन पहले ही अपने ऑल टाइम हाई 4.20 लाख रुपये प्रति किलो को छु लिया था. MCX पर मार्च वायदा चांदी 2,91,922 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है. यह अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 4,20,048 प्रति किलोग्राम से 1,28,126 रुपये तक गिर चुकी है. यानी चांदी में अपने ऑल टाइम हाई से 30.5% की गिरावट दर्ज की गई है. TAX नहीं इस बार बजट में होगा टैरिफ का इलाज! वित्त मंत्री के लाल पिटारे से निकलेगा 'स्वदेशी हथियार'

रिकॉर्ड ऊंचाई से 30% तक फिसले सोने-चांदी के भाव

अगर COMEX पर देखें तो सोने की कीमत 11% से अधिक गिरकर $4,763.10 प्रति औंस पर पहुंत गई. वहीं चांदी की कीमत अपने लाइफटाइम हाई से 31 फीसदी फिसलकर $121.755 प्रति औंस से नीचे आ गई.

क्यों सस्ता होने लगा सोना-चांदी

1.अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों, अचानक ऐसा क्यों हुआ. सोना-चांदी अचानक क्यों क्रैश हो गया. इसके पीछे 6 बड़ी वजह है. चांदी और सोना में लगातार तेजी आ रही थी. दोनों ही लगातार ऑल टाइम हाई बना रहे थे, जिसके बाद अब निवेशकों ने सोना-चांदी बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है.

2. सोने-चांदी की कीमतों में लगातार आ रही तेजी के बाद अब उसमें करेक्शन हो रहा है.जिस तरह से इनके दाम भाग रहे थे, उसमें करेक्शन तय माना जा रहा था.

3. सोने-चांदी में तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका है. डॉलर की मजबूती और ग्लोबल लेवल पर मुनाफावसूली के चलते सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आ रही है. अमेरिका में आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर किया है. ऊंची ब्याज दर सोने-चांदी पर निगेटिव असर डालती है, क्योंकि निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर बॉन्ड और इक्विटी में पैसा लगा देते हैं.

4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की जगह पूर्व फेड गवर्नर केविन वार्श को लाने का संकेत दिया. जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ. डॉलर के तेज होते ही निवेशकों ने सोने-चांदी से पैसा निकालकर वहां लगाना शुरू कर दिया. जिसकी वजह से इन धातुओं की कीमत में बड़ी गिरावट आई है.

5. घरेलू बाजारों में सोना-चांदी ETF में 20 फीसदी तक की बड़ी गिरावट आई है. गोल्ड और सिल्वर ETF में भी तेज बिकवाली देखने को मिली.

6. गिरावट की एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग है.चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री मे इस्तेमाल होता गै, लेकिन ग्‍लोबल ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने से डिमांड में कमी आई, जिसके कीमतों में करेक्शन शुरू हो गया.

अभी खरीदारी करें या थोड़ा और इंतजार करें ?

मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगडिया ने जी बिजनेस के साथ बात करते हुए कहा कि मौजूदा समय में चांदी में एक लाख रुपए तक का करेक्शन आना चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि चांदी का भाव 2.25-2.50 लाख के बीच भाव आए तो ही उसमें निवेश करना चाहिए. वहीं सोने के निवेश के लिए उन्होंने 1.30 लाख या 1.25 लाख रखा है. इसी तरह से मार्केट एक्सपर्ट विकास सेठी ने कहा कि सोने-चांदी में बड़े गिरावट की उम्मीद नहीं है. चांदी में खरीदारी के लिए 3.00-3.15 लाख की रेंज और गोल्ड में 1.40 लाख के लेवल रख सकते हैं. वहीं मार्केट एक्सपर्ट शरद अवस्थी ने माना कि फिलहाल चांदी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए.उन्होंने कहा कि चांदी में रिकॉर्ड करेक्शन आना चाहिए. वहीं सोने में 25-30 फीसदी की गिरावट की उम्मीद जताई