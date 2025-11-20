Advertisement
trendingNow13010985
Hindi Newsबिजनेस

Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से क‍िसके पास ज्‍यादा पैसा, जान‍िए तीनों की अलग-अलग नेटवर्थ

Samrat Choudhary Networth: नीतीश कुमार आज ब‍िहार के सीएम के तौर पर 10वीं बार शपथ लेंगे. इसके अलावा सम्राट चौधरी और व‍िजय स‍िन्‍हा उपमुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. आइए जानते हैं संपत्‍त‍ि के मामले में कौन ज्‍यादा आगे हैं?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से क‍िसके पास ज्‍यादा पैसा, जान‍िए तीनों की अलग-अलग नेटवर्थ

Nitish Kumar Oath Ceremony: कुछ द‍िन पहले आए ब‍िहार व‍िधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए (NDA) को एकतरफा जनादेश म‍िला है. एनडीए (NDA) की बंपर जीत के बाद आज नीतीश कुमार 10वीं बार राज्‍य के मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. इस दौरान उनके साथ ड‍िप्‍टी सीएम और अन्‍य मंत्र‍ियों को भी शपथ द‍िलाई जाएगी. एक बार फि‍र से राज्‍य की कमान नीतीश कुमार (Nitish Kumar), सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) और व‍िजय स‍िन्‍हा (Vijay Sinha) के हाथों में रहेगी. नीतीश कुमार सीएम और सम्राट चौधरी व व‍िजय स‍िन्‍हा को ड‍िप्‍टी सीएम बनाया जाएगा. आइए शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले से जानते हैं सीएम और ड‍िप्‍टी सीएम में से कौन है ज्‍यादा मालदार?

नीतीश कुमार क‍ितने मालदार?

बि‍हार के मुख्‍यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने जा रहे नीत‍िश कुमार के पास कुल 1.64 करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि है. ब‍िहार सरकार की वेबसाइट पर प‍िछले साल शेयर की गई जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ की चल और अचल संपत्‍त‍ि दोनों है. वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के पास 21,052 रुपये की नगदी के अलावा कई बैंक अकाउंट में करीब 60,811.56 रुपये जमा होने के बारे में बताया गया है. इसके अलावा उनके पास करीब 1.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्‍त‍ि है.

Add Zee News as a Preferred Source

नीतीश कुमार से आगे सम्राट चौधरी
Samrat Choudhary Net Worth, व‍िधानसभा चुनाव में मुगेर की तारापुर सीट चुनाव जीतने वाले सम्राट चौधरी के पास कुल 11.34 करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि है. उन्‍होंने इसका खुलासा चुनाव के नॉम‍िनेशन के समय क‍िया था. व‍िधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में बताया क‍ि उनके पर‍िवार के पास 1,71,550 रुपये की नकदी है. इसके अलावा अलग-अलग बैंक खाते में करीब 27 लाख रुपये जमा हैं. सम्राट चौधरी और उनकी पत्‍नी के पास करीब 40 लाख रुपये कीमत का सोना है.

इसके अलावा सम्राट चौधरी और उनके पर‍िवार ने शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में 32 लाख रुपये, LIC-SBI Life की इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी में 10 लाख रुपये लगाए हैं. सम्राट चौधरी ने पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा कर रखा है. उनके ऊपर क‍िसी भी तरह का लोन नहीं है. कार की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास 7 लाख रुपये कीमत की एक बोलेरो नियो कार है. अचल संपत्‍त‍ि में उनके पास मुंगेर के तारापुर, मानिकपुर और खजपुरा में 8 करोड़ से ज्यादा की एग्रीकल्‍चर और नॉन-एग्रीकल्‍चर लैंड है. उनकी पत्‍नी के पास 50 लाख की एग्रीकल्चर लैंड और 58 लाख की कमर्श‍ियल बिल्डिंग है.

दोनों पर भारी विजय कुमार
बिहार के लखीसराय से चुनाव जीतकर व‍िधानसभा पहुंचे विजय कुमार की नेटवर्थ करीब-करीब सम्राट चौधरी के बराबर ही है. इलेक्‍शन कमीशन को द‍िये हलफनामे के अनुसार विजय कुमार (Vijay Kumar Sinha Networth) के पास कुल 11.62 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्‍त‍ि है. उन्‍होंने बैंक से 1.21 करोड़ रुपये का लोन भी ले रखा है. हलफनामे के अनुसार उनके पर‍िवार के पास 1.25 लाख रुपये की नगद, बैंक अकाउंट में 59 लाख रुपये, शेयर व बॉन्‍ड में 91 लाख का निवेश कर रखा है. उनके नाम पर एक Mahindra SUV है, ज‍िसकी कीमत 25 लाख रुपये बताई गई है.

उनकी पत्‍नी के नाम पर टवेरा और बोलेरो कार है. विजय कुमार सिन्हा और उनकी पत्‍नी के पास कुल म‍िलाकर 59 लाख रुपये की गोल्‍ड ज्‍वैलरी है. अचल संपत्ति की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा के नाम पर 16 लाख रुपये की कृष‍ि भूम‍ि है, 87 लाख रुपये की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है. इसके अलावा उनके पास 4 करोड़ रुपये कॉमर्शियल बिल्डिंग और दो करोड़ के दो रेजिडेंशियल हाउस हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bihar CMoath ceremonynitish kumar

Trending news

बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद