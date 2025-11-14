इस बार के विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट काफी सुर्खियों में है. 243 सीटों के आ रहे रुझान के बीच अलीनगर विधानसभा सीट चर्चा में है. दरभंगा जिले में आने वाली यह सीट इस बार केवल राजनीतिक मुकाबले के कारण ही नहीं, बल्कि स्टार उम्मीदवार के खड़े होने के कारण काफी चर्चा में है.
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव मतगणना के बीच सबसे ज्यादा चर्चा लोक गायिका से नेता बनने वाली मैथिली ठाकुर को लेकर हो रही है. मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट का रोमांच भी चरम पर है. इस सीट पर उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है. ऐसे में सवाल यही है कि मैथिली ठाकुर विधायक बनकर कितनी कमाई कर पाएंगी? क्या स्टेज शो से होने वाली कमाई विधायक की तनख्वाह पर हावी रहेगी? आइए जानते हैं लोक गायिका को होने वाली कमाई कितनी रहेगी?
चर्चा में अलीनगर विधानसभा सीट
इस बार के विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट काफी सुर्खियों में है. 243 सीटों के आ रहे रुझान के बीच अलीनगर विधानसभा सीट चर्चा में है. दरभंगा जिले में आने वाली यह सीट इस बार केवल राजनीतिक मुकाबले के कारण ही नहीं, बल्कि स्टार उम्मीदवार के खड़े होने के कारण काफी चर्चा में है. लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाया है. दूसरी तरफ आरजेडी के अनुभवी नेता बिनोद मिश्रा मैदान में हैं.
एनडीए काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही
मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी करीब 130 सीटों पर आगे चल रही है. एनडीए भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. ऐसे में यह सवाल और भी खास है कि क्या अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर के सिर जीत का सेहरा सजेगा? अगर अलीनगर की जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा भेजा तो क्या वो गाने से ज्यादा कमाई करेंगी या फिर इससे ज्यादा कमाई उन्हें विधायक बनकर होगी?
गायिकी से कितनी होती है कमाई?
मैथिली ठाकुर लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वह हर महीने 12 से 15 लाइव शो करती हैं. एक लाइव शो की फीस 5 लाख से 7 लाख रुपये होती है. इस तरह वह हर महीने औसतन 60 से 70 लाख रुपये की कमाई करती हैं. सालाना यह कमाई 8 करोड़ रुपये के करीब होती है.
विधायक बनकर क्या मिलेगा?
बिहार विधानसभा के एक विधायक की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है. इसके अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं. इन भत्तों में क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये, रोजमर्रा का बैठक भत्ता 3000 रुपये, पीए भत्ता 40,000 रुपये, स्टेशनरी भत्ता 15,000 रुपये शामिल है. इन सबको मिलाकर हर महीने विधायक की कमाई 1.43 लाख रुपये होती है. इसके अलावा विधायक को तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. ये सुविधाएं विधायक के पद के साथ ही आती हैं.
बिहार विधानसभा सदस्य को हर साल चार लाख रुपये तक रेल / हवाई यात्रा कूपन, 25 लाख रुपये तक का व्हीकल लोन, पूर्व विधायक को 45 हजार रुपये की मंथली पेंशन, हॉस्पिटैलिटी अलाउंस 29,000 रुपये, सिक्योरिटी, सरकारी आवास और रियायती पानी- बिजली समेत तमाम सुविधाएं मिलती हैं. विधायक बनकर या फिर गायिकी से ज्यादा कमाई होगी? इस सवाल का जवाब आपको भी मिल गया होगा. मैथिली ठाकुर की गायिकी से होने वाली कमाई विधायक की सैलरी से कई गुना ज्यादा है. लेकिन जीतकर विधानसभा पहुंचना आपको कई तरह से फायदेमंद रहता है.