Advertisement
trendingNow13002946
Hindi Newsबिजनेस

Bihar Election Result 2025: लाइव शो से करोड़ों कमाने वाली मैथिली ठाकुर को बिहार व‍िधानसभा में कितनी म‍िलेगी सैलरी?

इस बार के व‍िधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट काफी सुर्ख‍ियों में है. 243 सीटों के आ रहे रुझान के बीच अलीनगर विधानसभा सीट चर्चा में है. दरभंगा जिले में आने वाली यह सीट इस बार केवल राजनीतिक मुकाबले के कारण ही नहीं, बल्कि स्टार उम्मीदवार के खड़े होने के कारण काफी चर्चा में है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bihar Election Result 2025: लाइव शो से करोड़ों कमाने वाली मैथिली ठाकुर को बिहार व‍िधानसभा में कितनी म‍िलेगी सैलरी?

Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव मतगणना के बीच सबसे ज्‍यादा चर्चा लोक गायिका से नेता बनने वाली मैथिली ठाकुर को लेकर हो रही है. मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट का रोमांच भी चरम पर है. इस सीट पर उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है. ऐसे में सवाल यही है क‍ि मै‍थ‍िली ठाकुर व‍िधायक बनकर क‍ितनी कमाई कर पाएंगी? क्‍या स्‍टेज शो से होने वाली कमाई व‍िधायक की तनख्‍वाह पर हावी रहेगी? आइए जानते हैं लोक गाय‍िका को होने वाली कमाई क‍ितनी रहेगी?

चर्चा में अलीनगर व‍िधानसभा सीट

इस बार के व‍िधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट काफी सुर्ख‍ियों में है. 243 सीटों के आ रहे रुझान के बीच अलीनगर विधानसभा सीट चर्चा में है. दरभंगा जिले में आने वाली यह सीट इस बार केवल राजनीतिक मुकाबले के कारण ही नहीं, बल्कि स्टार उम्मीदवार के खड़े होने के कारण काफी चर्चा में है. लोकप्रिय लोक गायिका मैथ‍िली ठाकुर पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाया है. दूसरी तरफ आरजेडी के अनुभवी नेता बिनोद मिश्रा मैदान में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए काफी मजबूत स्‍थ‍ित‍ि में नजर आ रही
मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी करीब 130 सीटों पर आगे चल रही है. एनडीए भी काफी मजबूत स्‍थ‍ित‍ि में नजर आ रही है. ऐसे में यह सवाल और भी खास है क‍ि क्या अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर के स‍िर जीत का सेहरा सजेगा? अगर अलीनगर की जनता ने उन्‍हें ज‍िताकर व‍िधानसभा भेजा तो क्‍या वो गाने से ज्‍यादा कमाई करेंगी या फ‍िर इससे ज्‍यादा कमाई उन्‍हें विधायक बनकर होगी?

गाय‍िकी से कितनी होती है कमाई?
मैथिली ठाकुर लेकर कई मीड‍िया रिपोर्ट्स में बताया गया है क‍ि वह हर महीने 12 से 15 लाइव शो करती हैं. एक लाइव शो की फीस 5 लाख से 7 लाख रुपये होती है. इस तर‍ह वह हर महीने औसतन 60 से 70 लाख रुपये की कमाई करती हैं. सालाना यह कमाई 8 करोड़ रुपये के करीब होती है.

विधायक बनकर क्‍या म‍िलेगा?
बिहार व‍िधानसभा के एक व‍िधायक की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है. इसके अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं. इन भत्‍तों में क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये, रोजमर्रा का बैठक भत्ता 3000 रुपये, पीए भत्ता 40,000 रुपये, स्टेशनरी भत्ता 15,000 रुपये शामिल है. इन सबको म‍िलाकर हर महीने व‍िधायक की कमाई 1.43 लाख  रुपये होती है. इसके अलावा व‍िधायक को तमाम तरह की सुव‍िधाएं भी म‍िलती हैं. ये सुव‍िधाएं विधायक के पद के साथ ही आती हैं.

बिहार व‍िधानसभा सदस्‍य को हर साल चार लाख रुपये तक रेल / हवाई यात्रा कूपन, 25 लाख रुपये तक का व्‍हीकल लोन, पूर्व विधायक को 45 हजार रुपये की मंथली पेंशन, हॉस्‍प‍िटैल‍िटी अलाउंस 29,000 रुपये, स‍िक्‍योर‍िटी, सरकारी आवास और रियायती पानी- ब‍िजली समेत तमाम सुव‍िधाएं म‍िलती हैं. व‍िधायक बनकर या फ‍िर गाय‍िकी से ज्‍यादा कमाई होगी? इस सवाल का जवाब आपको भी म‍िल गया होगा. मैथिली ठाकुर की गायिकी से होने वाली कमाई व‍िधायक की सैलरी से कई गुना ज्‍यादा है. लेकिन जीतकर विधानसभा पहुंचना आपको कई तरह से फायदेमंद रहता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bihar Election Result 2025

Trending news

नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान