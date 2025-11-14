Bihar Result: बिहार में फिर से किंग बने नीतीश कुमार यहां तेजस्वी से पिछड़े. 9वीं पास ने मारी बाजी,दौलत का अंबार

Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर से वहां एनडीए के हाथों में सत्ता सौंप दी है. एनडीए और महागठबंधन में से एक बार फिर से बिहार की जनता ने नीतीश सरकार पर भरोसा दिखाया है. आरजेडी के हाथों से एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी निकाल गई है.वोटबैंक के मामले में तेजस्वी यादव नीतीश से काफी पीछे रह गए हैं. जीत-हार तो सीटों का हो रहा है, जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पिछड़ रहे हैं, लेकिन समझते हैं कि क्या दौलत और बैंक बैलेंस के मामले में भी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीछे हैं ?

नीतीश या तेजस्वी, कितना बैंक बैलेंस भारी

9वीं पास तेजस्वी प्रसाद यादव भले ही वोट कमाने में और बिहार की जनता का विश्वास जीतने में पीछे रह गए हो, लेकिन बैंक बैलेंस के मामले में वो काफी अच्छी स्थिति में है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी का बैंक बैलेंस चल-अचल संपत्ति के साथ 8 करोड़ रुपये से अधिक का है. जिसमें से 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है तो 1.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. हलफनामे के मुताबिक उनके पास कोई कार नहीं है. हालांकि उनके पास 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं. उनकी पत्नी राजश्री यादव के पास करीब 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जिसमें 59.69 लाख रुपये की अचल, 1 लाख रुपये की नकदी है, वहीं 480 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी है. Bihar Result: जीत हो या हार पर दौलत के बाजीगर तो यही हैं, बिहार के सबसे अमीर नेता, तिजोरी में ₹3,68,98,57,184 दौलत, सबसे गरीब के पार 0 बैंक बैलेंस

कितनी है नीतीश कुमार की संपत्ति

वोट में तेजस्वी यादव से आगे निकल चुके नीतीश कुमार दौलत में उनसे पिछड़े हुए है. 74 साल के नीतीश के पास 1.64 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है. बिहार सचिवालय की वेबसाइट पर मुख्यमंत्री की संपत्ति का पूरा ब्यौरा है, जिसके मुताबिक नीतीश कुमार के पास 16,97,741.56 रुपये की चल और 1.48 करोड़ रुपये की अल संपत्ति है. उनके पास सिर्फ 21052 रुपये का कैश और बाकी 60,811.56 रुपये का बैंक बैलेंस है.

दौलत में नीतीश और तेजस्वी में से किसने मारी बाजी

आंकड़ों से साफ है कि भले ही वोट और जनता का भरोसा जीतने में नीतीश कुमार ने बाजी मारी हो, लेकिन दौलत के बादशाह तो तेजस्वीर यादव ही है. तेजस्वी के 8 करोड़ की दौलत के सामने नीतीश कुमार 1.64 करोड़ रुपये से काफी पिछड़ हुए हैं.