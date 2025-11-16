Advertisement
डॉक्टर से नेता तक का सफर...जानिए कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?

चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रोहिणी आचार्य ने बताया था कि उनके और उनके पति समरेश सिंह के पास लगभग 36 करोड़ रुपये है. वहीं, उन पर लोन 1 करोड़ रुपये का है. उनके पास करीब आधा किलो सोना है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:32 PM IST
Bihar Election Results 2025 :  बिहार चुनाव में झटके के बाद राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार में कलह और गहराती दिख रही है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने रिश्तेदारों पर नए आरोप लगाए हैं. रोहिणी ने कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों ने उन पर 'गंदी किडनी' के बदले चुनाव टिकट खरीदने का आरोप लगाया है. 46 वर्षीय राजद नेता ने कल अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पार्टी से निकाले जाने के बाद यादव परिवार पर ये दूसरा संकट आया है. तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई और बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए.

सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी आचार्य परिवार में अपने साथ हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए रो पड़ीं. उन्होंने लिखा कि कल मुझे कोसा गया और कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता से अपनी गंदी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, करोड़ों रुपये लिए, टिकट खरीदा और फिर वह गंदी किडनी लगवा दी.

 

रोहिणी के पास कितनी है संपत्ति?

चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रोहिणी आचार्य ने बताया था कि उनके और उनके पति समरेश सिंह के पास लगभग 36 करोड़ रुपये है. वहीं, उन पर लोन 1 करोड़ रुपये का है. उनके पास करीब आधा किलो सोना है और साढ़े 5 किलो चांदी के अलावा 5 लाख रुपये के कीमती रत्न भी हैं.  रोहिणी आचार्य के पास पटना से दानापुर, मुंबई के अंधेरी और परेल सहित कई जगह रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी है. वहीं, बोरिंग रोड के एक मॉल में कमर्शियल प्रॉपर्टी है. इसके साथ ही बिहटा और बिक्रम में 2-2 प्लॉट है और खेती की जमीन करवल और दाऊदनगर जिले में है.  

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद मेडिकल क्षेत्र को चुना और जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की थी. उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की है. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Rohini Acharya

