Bihar Exit Poll: एग्जिट पोल में NDA रिटर्न, बुधवार को Sensex और Nifty कैसे देंगे रिएक्शन?

मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है और निफ्टी 25700 के स्तर के करीब बंद हुआ है. यही एक्शन बुधवार को भी देखने को मिल सकता है.
Bihar Exit Poll : बिहार के एग्जिट पोल्स में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है, अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो इसे मार्केट के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है. इस संभावित जीत से राजनीतिक स्थिरता बढ़ने और नीतिगत निरंतरता बनाए रखने की उम्मीद है. राज्य में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी इससे नई रफ्तार मिल सकती है. हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका बहुत बड़ा या चौंकाने वाला असर शेयर बाज़ार पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश निवेशकों ने पहले से ही NDA की जीत को लगभग तय मान लिया है.
बता दें, मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है और निफ्टी 25700 के स्तर के करीब बंद हुआ है. यही एक्शन बुधवार को भी देखने को मिल सकता है. मंगलवार को कई कंपनियों ने नतीजों से जुड़े एलान किए हैं जिसपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है.
अगर नतीजे बदल जाएंगे तो बाजार पर ये होगा प्रभाव
बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है
वोलाटिलिटी मोई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है
निवेशकों की बिकवाली बढ़ सकती है
NDA की वापसी के संकेत
मंगलवार को देश भर के अलग अलग टीवी समाचार चैनलों के आठ सर्वे कंपनियों के एक्जिट पोल के सभी अनुमानों में सत्तारूढ NDA अच्छे अंतर के साथ जीत दर्ज करने जा रहा है. इन अनुमानों में NDA को 130 से 167 सीटों पर जीतता दिखाया जा रहा है.