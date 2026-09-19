/दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा! 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लगेंगे 282 अतिरिक्त फेरे, बिहार से मुंबई-पुणे का सफर भी होगा आसान

Festival Special Trains : दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सर्विस का ऐलान किया है. अलग-अलग रूटों पर चलने वाली 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुल 282 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा बिहार से मुंबई और पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है. त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं. खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से मुंबई, पुणे, गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई सेवाओं के अतिरिक्त फेरे तय किए हैं.