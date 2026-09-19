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दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा! 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लगेंगे 282 अतिरिक्त फेरे, बिहार से मुंबई-पुणे का सफर भी होगा आसान

दिवाली-छठ से पहले रेलवे ने 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के 282 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं, साथ ही बिहार से मुंबई-पुणे जाने वाली तीन स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं भी विस्तारित की हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 19, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:26 PM IST
दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा! 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लगेंगे 282 अतिरिक्त फेरे, बिहार से मुंबई-पुणे का सफर भी होगा आसान
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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