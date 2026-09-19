/दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा! 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लगेंगे 282 अतिरिक्त फेरे, बिहार से मुंबई-पुणे का सफर भी होगा आसान

Festival Special Trains : दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सर्विस का ऐलान किया है. अलग-अलग रूटों पर चलने वाली 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुल 282 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा बिहार से मुंबई और पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है. त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं. खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से मुंबई, पुणे, गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई सेवाओं के अतिरिक्त फेरे तय किए हैं.
रेलवे के मुताबिक, अतिरिक्त सर्विस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण रूटों पर उपलब्ध होंगी. इनमें बांदा, झांसी, दादर, प्रयागराज, उधना, सूरत, वलसाड, अहमदाबाद, साबरमती, इंदौर और सूबेदारगंज जैसे स्टेशन शामिल हैं.
अतिरिक्त फेरों वाली ट्रेनों की लिस्ट इस प्रकार है:
02200/02199 बांदा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी
04140/04139 दादर-प्रयागराज
04176/04175 दादर-सूबेदारगंज
01908/01907 उधना-आगरा कैंट
04106/04105 उधना-प्रयागराज
04156/04155 उधना-सूबेदारगंज
04120/04119 वलसाड-सूबेदारगंज
04178/04177 वलसाड-सूबेदारगंज
01909/01910 असरवा-आगरा कैंट
04180/04179 साबरमती-प्रयागराज
01906/01905 असरवा-कानपुर सेंट्रल
04170/04169 इंदौर-सूबेदारगंज
04174/04173 वेरावल-प्रयागराज
रेलवे ने इन ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित किए हैं. कुछ सेवाएं नवंबर के आखिरी दिनों से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक भी जारी रहेंगी.
प्रयागराज और साबरमती के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के संचालन में भी बदलाव किया गया है. गांधी नगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से जुड़ी दिक्कतों के चलते प्रयागराज-गांधीनगर द्विसाप्ताहिक स्पेशल अब 04111/04112 के बजाय 04179/04180 नंबर से चलाई जाएगी. 04179 साबरमती-प्रयागराज स्पेशल साबरमती से शाम 5:45 बजे रवाना होगी. वहीं, 04180 प्रयागराज-साबरमती स्पेशल प्रयागराज से शाम 4 बजे चलेगी.
त्योहारों के दौरान बिहार से मुंबई और पुणे जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की भारी मांग रहती है. इसे देखते हुए रेलवे ने रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चलने वाली तीन स्पेशल ट्रेनों की सेवा आगे बढ़ा दी है.
रक्सौल-LTT स्पेशल
05557/05558 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल के अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे.
05557 रक्सौल से LTT: हर मंगलवार, 22 सितंबर से 24 नवंबर
05558 LTT से रक्सौल: हर गुरुवार, 24 सितंबर से 26 नवंबर
मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल
05589/05590 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल की सेवा भी बढ़ाई गई है.
05589 मुजफ्फरपुर से हडपसर: हर मंगलवार, 22 सितंबर से 24 नवंबर
05590 हडपसर से मुजफ्फरपुर: हर गुरुवार, 24 सितंबर से 26 नवंबर
सहरसा-LTT स्पेशल
05585/05586 सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल भी अतिरिक्त फेरों के साथ चलेगी.
05585 सहरसा से LTT: हर शुक्रवार, 18 सितंबर से 27 नवंबर
05586 LTT से सहरसा: हर रविवार, 20 सितंबर से 29 नवंबर
दिवाली और छठ के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ट्रेनों में सीटों की मांग भी बढ़ जाती है. अतिरिक्त फेरों से यात्रियों को कुछ और ट्रेन विकल्प मिलेंगे और लंबी दूरी के व्यस्त रूटों पर रेलवे की क्षमता बढ़ेगी. खास तौर पर बिहार से मुंबई और पुणे जाने वाले यात्रियों को बढ़ाई गई स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं से फायदा मिल सकता है.