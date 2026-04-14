samrat choudhary net worth: नीत‍िश कुमार के राज्‍यसभा सांसद बनने के बाद सम्राट चौधरी ब‍िहार के नए मुख्‍यमंत्री होंगे. हालांक‍ि, उनके नाम का औपचार‍िक ऐलान अभी शाम को होगा. बताया जा रहा है क‍ि 15 अप्रैल यानी बुधवार को सम्राट चौधरी मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे. साल 2025 में ब‍िहार व‍िधानसभा चुनाव के दौरान उन्‍होंने तरापुर सीट से चुनाव लड़ा था. उस समय नामांकन के दौरान उन्‍होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना हलफनामा दाखिल किया था. 23 पन्‍नों के हलफनामे के आधार पर सम्राट चौधरी और उनकी फैम‍िली की कुल संपत्‍त‍ि 11 करोड़ 34 लाख रुपये थी. हलफनामे के अनुसार उन पर क‍िसी तरह का लोन नहीं है.

सम्राट चौधरी और उनकी पत्‍नी के नाम पर दो करोड़ रुपये की चल संपत्‍त‍ि (मूवेबल एसेट्स) है. उनके खुद के नाम पर 99 लाख 32 हजार 738 रुपये है. वहीं, पेशे से वकील पत्‍नी कुमारी ममता की चल संपत्ति 27 लाख 89 हजार 690 रुपये है. HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के नाम पर 4 लाख 27 हजार 161 रुपये की संपत्ति है. दो आश्र‍ित बच्‍चों में से पहले के नाम पर 41 लाख 4 हजार 962 रुपये और दूसरे के नाम पर 26 लाख 8 हजार 303 रुपये हैं. सभी चल संपत्तियों को जोड़ 1 करोड़ 98 लाख 62 हजार 854 रुपये होता है. इस ड‍िटेल में नकदी, बैंक बैलेंस, कारें, सोने-चांदी के जेवरात और अन्‍य चीजें शामिल हैं.

सम्राट चौधरी की अचल संपत्‍त‍ि

सम्राट चौधरी के पास दो लाख 66 हजार रुपये की अचल संपत्ति है. पत्‍नी की बात करें तो उनके पास 66 लाख रुपये की अचल संपत्‍त‍ि है. उनकी अचल संपत्‍त‍ि में सबसे बड़ा ह‍िस्‍सा पैतृक संपत्ति का है. पैतृक संपत्ति की कीमत 8.20 करोड़ रुपये होता है. इसमें यद‍ि उनकी स्व-अर्जित संपत्‍त‍ि को भी जोड़ द‍िया जाए तो इसकी कुल कीमत 8.96 करोड़ रुपये होती है. इस तरह कुल मिलाकर सम्राट चौधरी और उनके पर‍िवार के पास करीब साढ़े 11 करोड़ की चल-अचल संपत्‍त‍ि है.

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सोना-चांदी, बोलेरो और असलहा भी

हलफनामे में सम्राट चौधरी ने बताया कि उनके पास पिता (शकुनी चौधरी) से विरासत में म‍िली बोलेरो कार, एक लीगल बोर राइफल और एक रिवॉल्वर शामिल है. सम्राट चौधरी और उनकी पत्‍नी दोनों के पास 200-200 ग्राम सोना है. उस समय के ह‍िसाब से इसकी कुल कीमत 40 लाख रुपये आंकी गई थी. अब इसकी कीमत बढ़कर 60 लाख रुपये के करीब हो गई है. पत्नी के पास 500 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत एक लाख रुपये से ज्‍यादा है.