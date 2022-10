Diwali 2022: कार या बाइक फाइनेंस कराने से पहले रखें 5 बातों का ध्यान, नहीं तो लग जाएगी चपत

Low down Payment Bike offers 2022: हर किसी का सपना होता है कि वह अपने ऑफिस अपनी कार या बाइक से जाए. ऐसे में आप दिवाली के मौके (Diwali Car Bike Finance) पर नई या पुरानी कार खरीदने (Old New Car loan) का प्‍लान बना रहे हैं तो हम आपको थोड़ी सावधानी बरतने को कहेंगे क्‍योंकि आजकल लोग जल्‍दबाजी और एजेंट की बातों में आकर सब काम इतनी जल्‍द कर लेते हैं कि कई बातों का ध्‍यान नहीं रखते और ऐसे में उन्‍हें भारी नुकसान हो जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कार या बाइक फाइनेंस कराते समय किन-किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए.

क्रेडिट स्कोर

वैसे आप क्रेडिट स्‍कोर का महत्‍व जानते ही होंगे, ये स्‍कोर जितना ज्‍यादा होता है, आपका लोन मिलने में उतनी ही आसानी होती है. उसके अलावा बैंक भी आपको कम से कम ब्‍याज ऑफर करती है. अगर आपका क्रेडिट स्‍कोर 750 से ज्‍यादा है तो आपको ज्‍यादातर बैंक आराम से 90 फीसदी तक का लोन दे देगी.

एक्स्ट्रा चार्ज

आपको लोन लेने से पहले बैंक या फाइनेंस कंपनी के सभी एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में भी जान लेना चाहिए क्‍योंकि प्रोसेसिंग फीस, स्टांप ड्यूटी और फोर क्लोजर चार्ज जैसे एक्स्ट्रा चार्ज ग्राहक के ऊपर ज्यादा बोझ डाल देते हैं. आप अपने फाइनेंसर से इस बात की जानकारी पहले ही ले लें कि ये चार्ज का भुगतान कौन करेगा?

ब्याज का रखें ध्‍यान

आपको बता दें कि बैंक और फाइनेंस करने वाली कंपनियां दो तरह के लोन देती है, जिसमें ब्याज की दरें अलग-अलग होती है. इसमें ‘फिक्स’ और ‘फ्लोटिंग’ ब्याज शामिल होता है. फिक्स वाले लोन पर आपसे एक बार में ही पूरी राशि पर ब्‍याज वसूला जाता है. कहने का मतलब यह है कि आप जिस अमाउंट को पे कर चुके हैं, उस पर भी आपसे ब्‍याज वसूला जाता है. वहीं, फ्लोटिंग में आपसे उतना ही ब्‍याज वसूला जाता है जितना की आपका लोन बकाया रहता है.

कार बीमा

कार और बाइक का बीमा होना चाहिए. कम से कम आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आप इस बात का जरूर ध्‍यान रखें कि शोरूम से निकलने से पहले आपके पास आपकी गाड़ी की बीमा कॉपी हो. कई बार एजेंट बोल देते हैं कि आपकी गाड़ी का बीमा हो गया है. आप आराम से गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में कई लोगों के साथ अचानक घटना घट जाती है और बीमा नहीं होने की वजह से बीमा कंपनी की तरफ से आपको कुछ नहीं मिल पाता.

लोन वैल्यू

आपको बता दें कि आपको कितना लोन मिलेगा ये आपकी कार या बाइक की कीमत पर निर्भर करता है. अगर आप पुरानी कार फाइनेंस खरीद रहे हैं तो आपको शायद ही 100% लोन मिलेगा. पुरानी कार पर आमतौर पर बैंक 80% और 90% ही फाइनेंस करती है. ये आवेदक के क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है.

