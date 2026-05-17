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Hindi Newsबिजनेसबिल गेट्स फाउंडेशन का बड़ा दांव, माइक्रोसॉफ्ट से पूरी तरह निकला; ₹307286400 जुटाए; जानिए वजह?

बिल गेट्स फाउंडेशन का बड़ा दांव, माइक्रोसॉफ्ट से पूरी तरह निकला; ₹307286400 जुटाए; जानिए वजह?

फाउंडेशन ने करीब 77 लाख माइक्रोसॉफ्ट शेयर बेचकर लगभग 3.2 अरब डॉलर यानी करीब ₹30.71 हजार करोड़ जुटाए हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 17, 2026, 06:45 PM IST
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The Bill & Melinda Gates Foundation : बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने माइक्रोसॉफ्ट में अपनी बची हुई पूरी हिस्सेदारी बेच दी है. फाउंडेशन ने करीब 77 लाख माइक्रोसॉफ्ट शेयर बेचकर लगभग 3.2 अरब डॉलर यानी करीब ₹30.71 हजार करोड़ जुटाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील में बड़ी हिस्सेदारी Bill Ackman की कंपनी पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट ने खरीदी है. इस बिक्री के बाद अब गेट्स फाउंडेशन पूरी तरह माइक्रोसॉफ्ट होल्डिंग्स से बाहर हो गया है. हालांकि, इस फैसले का माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस प्रदर्शन या कंपनी के भविष्य से कोई संबंध नहीं बताया गया है.

रिटेबल खर्चों को बढ़ाने का फैसला

दरअसल, ये कदम फाउंडेशन की लंबी अवधि की परोपकारी योजनाओं का हिस्सा है. फाउंडेशन ने अपने चैरिटेबल खर्चों को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है और इसके लिए ज्यादा नकदी की जरूरत होगी. गेट्स फाउंडेशन ने सालाना ग्रांट बढ़ाकर करीब 9 अरब डॉलर यानी लगभग ₹86.37 हजार करोड़ करने की प्रतिबद्धता जताई है. ये राशि वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी. फाउंडेशन आने वाले वर्षों में दुनिया भर में बड़े स्तर पर सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

माइक्रोसॉफ्ट शेयरों की ये बिक्री बिल गेट्स की उस पहले से घोषित योजना का भी हिस्सा है. इसके तहत उन्होंने कहा था कि फाउंडेशन अपनी पूरी संपत्ति को धीरे-धीरे सामाजिक कार्यों में खर्च करेगा और वर्ष 2045 तक संगठन को बंद कर दिया जाएगा. बिल गेट्स ने स्पष्ट किया था कि फाउंडेशन पारंपरिक एंडोमेंट मॉडल की तरह हमेशा के लिए संपत्ति बचाकर रखने के बजाय तेजी से पूंजी का उपयोग करना चाहता है ताकि मौजूदा पीढ़ी की समस्याओं पर ज्यादा प्रभाव डाला जा सके.

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सबसे बड़े निजी चैरिटेबल संगठनों में शामिल है गेट्स फाउंडेशन

साल 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स द्वारा स्थापित गेट्स फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े निजी चैरिटेबल संगठनों में शामिल है. यह संस्था वैक्सीन, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, कृषि सुधार और कई देशों में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने जैसे कार्यक्रमों पर अरबों डॉलर खर्च कर चुकी है. पिछले एक दशक में फाउंडेशन की निवेश रणनीति में भी बड़ा बदलाव देखा गया है.

टेक्नोलॉजी शेयरों पर निर्भरता कम करते हुए अब यह हेल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर और क्लाइमेट सेक्टर में तेजी से निवेश बढ़ा रहा है. हालांकि, फाउंडेशन अब माइक्रोसॉफ्ट से पूरी तरह बाहर हो चुका है. लेकिन बिल गेट्स की व्यक्तिगत हिस्सेदारी अभी भी कंपनी में बनी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास व्यक्तिगत पोर्टफोलियो और निवेश संस्थाओं के जरिए माइक्रोसॉफ्ट के 10 करोड़ से अधिक शेयर अब भी मौजूद हैं.

माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल दुनिया की सबसे वैल्युएबल कंपनियों में गिनी जाती है. क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग से कंपनी को बड़ा फायदा मिल रहा है, साथ ही OpenAI के साथ साझेदारी ने माइक्रोसॉफ्ट को वैश्विक AI निवेश के केंद्र में ला दिया है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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